Тръмп увеличава митата върху южнокорейския внос с 25%, обедини власт и опозиция там

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че "увеличава митата върху южнокорейския внос" в САЩ, свързан с автомобили, дървен материал и фармацевтични продукти, до 25%, предаде Ройтерс.

Тръмп обвини "законодателния орган на съюзника", че "не се съобразява с търговското споразумение на страната с Вашингтон", уточни световната агенция.

Днес управляващата в Южна Корея Демократична партия реагира, като заяви готовност да работи с опозицията за по-бързото приемане на законопроектите за инвестиции в САЩ, информира Ройтерс, цитирана от БТА.

"Законодателният орган на Южна Корея не се съобразява със споразумението със Съединените щати", написа Тръмп в социалните медии.

"Тъй като южнокорейският законодателен орган не е приел нашето историческо търговско споразумение, увеличавам МИТАТА за Южна Корея върху автомобили, дървен материал, фармацевтични продукти и всички други реципрочни МИТА от 15% на 25%", обяви президентът на САЩ.

Южнокорейската Демократична партия (ДП) обяви днес, че е готова да работи с опозицията, за да ускори приемането на пет законопроекта, които в момента са в парламента и които биха позволили "одобряването на инвестиции в Съединените щати".

Говорител на ДП заяви по повод изявлението на Тръмп, че всяко недоразумение трябва да бъде изгладено.