16% от електричеството в Европа е осигурено от вятърни централи

Близо 16 процента е делът на електроенергията, произведена от вятърни централи през последното денонощие в Европа. СНИМКА: АРХИВ

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 15,8 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 13,9 процента от общото количество електроенергия (1304 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 2 процента (186 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Португалия (50,6 процента), Ирландия (46,3 на сто) и Испания (44,7 процента). В България делът 2,3 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (406,2 гигаватчаса), Испания (344,8 гигаватчаса) и Франция (113 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 2,9 гигаватчаса.

Близо 16 процента е делът на електроенергията, произведена от вятърни централи през последното денонощие в Европа.

