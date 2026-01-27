Круши, коли, скъпоценни камъни поевтиняват след търговското споразумение ЕС-Индия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейският съюз и Индия завършиха преговорите по историческо споразумение за свободна търговия, което предвижда мащабно намаляване и премахване на мита за преобладаващата част от търгуваните стоки и услуги, отваряйки пазар от около 2 млрд. души.

След като двустранното намаляване на митата влезе в сила, се очаква да поевтинеят стоки, които Индия внася в страните от ЕС.

Търговското споразумение обхваща 96,6 на сто от износа на стоки от ЕС за Индия и се очаква да удвои износа на ЕС до 2032 г., като спести на европейските компании около 4 млрд. евро годишно от мита, съобщава ЕК.

Промени при промишлените стоки

Индия ще намали митата върху автомобилите от ЕС от 110 на сто до 10 на сто, с годишна квота от 250 000 автомобила, а митата върху автомобилните части ще бъдат напълно премахнати в срок от 5 до 10 години.

Митата върху машини и електрическо оборудване (досега до 44 на сто), химикали (до 22 на сто) и фармацевтични продукти (до 11 на сто) ще бъдат премахнати за почти всички продукти. За самолети и космическа техника митата ще бъдат сведени до 0 на сто за почти всички продукти, а за оптично, медицинско и хирургическо оборудване ще бъдат премахнати за 90 на сто от продуктите.

Сред допълнително обхванатите промишлени групи са:

Пластмаси – мита до 16,5 на сто ще бъдат премахнати за почти всички продукти;

Желязо и стомана – мита до 22 на сто ще бъдат премахнати за почти всички продукти;

Перли, скъпоценни камъни и метали – 0 на сто мита за 20 на сто от продуктите, намаления за още 36 на сто.

Селскостопански и хранителни продукти

Споразумението предвижда значително намаляване на митата за редица агро-хранителни стоки от ЕС. Митата върху виното ще бъдат намалени от 150 на сто първоначално до 75 на сто, а впоследствие – до 20–30 на сто. За спиртните напитки митата ще бъдат сведени до 40 на сто, а за бирата – до 50 на сто.

Митата върху зехтина ще бъдат намалени от 45 на сто до 0 на сто в рамките на 5 години. За преработени храни като хляб, паста, сладкарски изделия, шоколад и храни за домашни любимци митата до 50 на сто ще бъдат премахнати.

Допълнително се предвижда:

Киви и круши – мита от 33 на сто до 10 на сто в рамките на квота;

Плодови сокове и безалкохолна бира – мита до 55 на сто ще бъдат намалени до 0 на сто;

Овче месо – митата от 33 на сто ще бъдат премахнати

Колбаси и месни заготовки – мита до 110 на сто ще бъдат намалени до 50 на сто.

Изключени от сделката

Чувствителни продукти като говеждо месо, пилешко месо, ориз и захар са изключени от либерализацията. Всички индийски вносни стоки ще продължат да подлежат на строгите здравни и безопасностни стандарти на ЕС.

Услуги, заетост и устойчиво развитие

ЕС получава привилегирован достъп до индийския пазар на услуги, включително финансови и морски услуги, с най-широките ангажименти, поемани досега от Индия. Двустранната търговия със стоки и услуги вече надхвърля 180 млрд. евро годишно, като подкрепя около 800 000 работни места в ЕС.

Споразумението включва и правно обвързващи ангажименти в областта на климата, околната среда и трудовите права, като ЕС предвижда до 500 млн. евро подкрепа за Индия през следващите две години за намаляване на емисиите и устойчива индустриална трансформация.

Процедура

Текстовете на споразумението предстои да преминат правна проверка и да бъдат одобрени от държавите членки на ЕС, Европейския парламент и индийските институции, като се очаква то да влезе в сила до около една година.