Полша забранява китайските коли във военните бази и паркирането близо до тях

Полското министерство на отбраната вижда китайските автомобили като заплаха за националната сигурност.

Съвременните коли се превърнаха в мобилни центрове за данни. Сензори, камери и радарни системи постоянно записват какво се случва. Тази технология осигурява комфорт и безопасност, но също така поражда недоверие. В Полша нараства опасението, че данните ще попаднат в грешни ръце.

Министерството реши, че коли от китайски производители вече нямат право да се движат във военни бази. Паркирането в близост до стратегически важни съоръжения също е забранено.

Планира се решение, според което на военнослужещите вече няма да е позволено да свързват служебните си смартфони с бордовите компютри на тези превозни средства.

Официалното решение ще бъде обявено през следващите дни, казва говорител на армията.

Полски медии съобщават, че новите мерки биха могли да се отнасят и за автомобили от американския производител Tesla.

Събраните от колите данни могат да бъдат използвани за шпионаж, кибератаки или военни цели.

Решаващият фактор е къде ще се окаже информацията. Докато европейските производители са подчинени на строги правила за защита на данните, китайските компании са законово задължени да сътрудничат с китайските власти. Експертите се опасяват, че достъпът до профили на шофиране или данни от камери е възможен по всяко време.