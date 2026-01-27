Владимир Иванов: 10 млрд. лв. остават в обращение, от другата седмица не може да се плаща с тях

Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство, но има и правило на добросъвестност - не може да искаме да си купим едно кафе с нея

През тази седмица приключва паралелното използване на лева и еврото. От 1 февруари разплащането вече ще е само в евро. Който има недостатъчно количество, да не изчаква последния момент и да се снабди. 10 млрд. лв. все още са в обращение. Това са 2/3 от масата на левовете, напечатани от БНБ, 67% вече са прибрани.

Това каза председателят на Координационния център към Механизма за въвеждане на еврото Владимир Иванов на седмичния му брифинг в Министерския съвет.

Той напомни, че все пак всички левови банкноти и монети ще могат да се обменят до 30 юни в търговските банки, а в БНБ безсрочно - няма нужда от паника и припряност.

Много се говори за усещането за скъпо, за пазарното взаимодействие. Нека имаме повече информация за това какво представляват евровите банкноти, за цените на едро и дребно, има достатъчно. Да не даваме ухо на нерационални информации, които не са проверени. От нашето рационално участие на пазара зависи колко рационален ще е той, призова Иванов.

Данните за изминалата седмица изглеждат така:

В периода 19-23 януари в Български пощи са извършени 24 172 операции за обмяна на 47 млн. лв. Най-много са в Северен централен район - 11 млн. лв., в Южен централен - 9 млн., в Западен - 9,5 млн. лв.

От началото на годината (05.01.) пък са извършени 65 211 операции за 95,110 млн. лв. - 22 млн. в Западен, 22 млн. в Северен централен и 21 млн. в Южен централен район.

Иванов призова търговците от по-големи населени места да не обменят пари в пощите в малките населени места, защото там има по-малко наличност, която бързо свършва. Гражданите също да не използват пощите като банки. "Понякога предпочитат пощите по не много легални причини", намекна Иванов.

В периода 16-22 януари КЗП е извършила 370 броя проверки, издала е 17 акта за нарушения, 5 броя наказателни постановления, сключени са 7 споразумения. Проверени са хранителни стоки, паркинги, аптеки, купони за училищни столове по жалби. В ученищеските столове текат проверки по места в страната. Наблюдава се спад от 2/3 на жалбите - под 900 тази седмица, 3 хил. са били първата седмица.

В НАП също намаляват сигналите. За периода 19-25 януари са извършени 1441 проверки, 394 в хранителни магазини, 30 козметични и фризьорски салона, 11 хотела, 30 паркинга, 15 фитнес центъра. От началото на годината проверките са 4855 - 1421 магазина, 591 салони, 16 хотела, 189 паркинга. Открити са 300 нарушения, издадени са 293 преписки, 67 наказателни постановления за 185 хил. евро.

БАБХ за периода 19-23 януари е извършила 146 проверки на обекти, произвеждащи храни от малката потребителска кошница, издадени са 2 предписания. 25 аптеки са проверени съвместно с КЗП в страната, няма сериозни девиации в качеството на продуктите.

По отношение на обществения ред - за 16-22 януари са засечени нови 23 случая на опит за прокарване на неистински и реквизитни банкноти. Образувани са 19 досъдебни производства, 12 преписки. Иззети са над 100 броя банкноти с номинал 100 евро, 3 броя с номинал 500 евро и други по-дребни. От началото на годината са хванати 71 случая на фалшиви банкноти. Но това е нормално характерно количество - както миналата година.

По отношение на цените на храните на едро от началото на годината:

при зеле, моркови, лук има запазване на цените

домати картофи, чушки, тиквички - нагоре

лимони мандарини банани - запазване

портокали - спад с 15 цента

захар, ориз, кисело мляко - спад

олио, брашно, яйца - запазване

фасул, кашкавал, сирене, масло, прясно мляко, пилешко месо - цените се увеличават, при свинското - с 15 цента.

Ценитие на дребно следват тенденциите, наблюдават се нормални сезонни колебания.

Относно нашумелите случаи за отказ за приемане на банкноти от 200 евро от някои обекти, всички увериха, че това е законно платежно средство и попринцип търговецът няма право да го отказва.

От БНБ обаче обясниха, че съществува и правилото на добросъвестност. Когато искаме да платим с 200 евро едно кафе, говорим за несъразмерност и се дава възможност на търговеца да не го приема. Не е приемливо да се нарушава правилото за добросъвестност.

Председателят на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов добави, че в големите супермарките е възможно касиер да е отказал такова плащане, ако не е имал достатъчно наличност за ресто или ако покупката е била на много ниска стойност.

Потребителят просто може да не завърши покупката си при търговец, който упорито не желае да приеме 200 евро, посъветва Владимир Иванов. От началото на годината са подадени 5 сигнала за отказ на 200-еврова банкнота, но за малки обекти.

А Богомил Николов от Асоциация "Активни потребители" посъветва в такива ситуации да общуваме с аргументи и причини, а не да вдигаме скандали.

В касите на БНБ все още няма задържани надраскани банкноти.