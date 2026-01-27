Смяната на батерията на Tesla Model S от 2013 г. е по-скъпа от цялата кола

Собственик на Tesla Model S от 2013 г. наскоро поиска оферта за подмяна на батерия в сервизния център на Tesla в Мадисън. Това е версия с оригиналния пакет с капацитет 60 kWh и клиентът се интересуваше колко би струвало инсталирането на същата батерия или надграждането до по-голям пакет от 90 kWh.

Цената на резервна батерия с капацитет 60 kWh е 13 830 долара (около 10 800 евро). От тях само около 580 долара са похарчени за труд, докато самата батерия е струвала повече от 13 000 долара. С други думи, подмяната на най-малкия батериен пакет, предлаган някога от Tesla, струва почти колкото цял автомобил на пазара за употребявани автомобили.

Ситуацията става още по-абсурдна с по-голяма батерия. Пакетът от 90 кВтч струва 18 000 долара, а за софтуерно отключване на пълния капацитет са необходими допълнителни 4500 долара. Когато се добавят трудът и аксесоарите, общата сума нараства до над 23 000 долара (около 19 400 евро). Това е двойно повече от текущата пазарна стойност на повечето Model S на десетина години, които се продават за приблизително 10 000 до 15 000 долара в САЩ, в зависимост от състоянието и оборудването.

Съществуват и резервни батерии от други производители, които са по-достъпни от оригиналните решения на Tesla. Дори тогава обаче остава въпросът за рентабилността. Инвестирането на няколко хиляди, а понякога и повече от десет хиляди евро в автомобил, който е на повече от десетилетие, е трудно оправдано, независимо колко технологично интересен е той или колко километра все още е способен да измине.