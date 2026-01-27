Ръст на туристическите пътувания към и от България в края на 2025 г.

Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2025 г. са 773,3 хил. или с 6,3 на сто повече от декември 2024 година, като е регистрирано увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели, съобщи Националният статистически институт (НСИ). През последния месец на миналата година посещенията на чужди граждани в България са 888,4 хил. или с 6,6 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година и е отчетено увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 30,2 на сто (267,9 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Справка в НСИ сочи, че през декември 2024 г. пътуванията на българите в чужбина са били 727,2 хил., което е било с 12 на сто повече от декември 2023 г., а посещенията на чужденци в България са били 833,3 хил., или с 6,1 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година.

През декември 2025 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 197,8 хил., Гърция - 138,5 хил., Румъния - 93,9 хил., Сърбия - 69,2 хил., Германия - 48,7 хил., Република Северна Македония - 32,6 хил., Австрия - 26,9 хил., Италия - 24,7 хил., Обединено Кралство - 24,3 хил., Испания - 16,7 хиляди.

Най-много посещения в България през декември 2025 г. са направили гражданите от: Турция - 174,8 хил., Румъния - 170,1 хил., Гърция - 144,6 хил., Сърбия - 55,2 хил., Германия - 50,1 хил., Украйна - 44,0 хил., Република Северна Македония - 40,3 хил., Италия - 26,3 хил., Австрия - 18,8 хил., Израел - 15,5 хиляди.