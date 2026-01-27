Акциите в Европа поскъпват след историческата сделка между ЕС и Индия

Европейските акции отвориха сесиите с силни повишения, след като инвеститорите реагираха на историческото търговско споразумение на Европейския съюз (ЕС) с Индия и се подготвиха за поредица от корпоративни финансови резултати, предават Дау Джоунс и Си Ен Би Си.

Половин час след началото на сесията (към 11:00 часа българско време, б. ред.) паневропейският Stoxx 600 бе с 0,3 на сто нагоре, като повечето сектори бяха на зелена територия, съобщават БТА.

В Париж CAC 40 е нагоре с 0,3 на сто, а в Лондон FTSE 100 добавя 0,19 на сто към стойността си.

Германският Dax започна също положително търговския ден, но към 11 часа водещият германски индекс отчита спад от 0,08 на сто до 24 910 пункта.

„Обемът на търговията намалява с всеки изминал ден, въпреки че предишните сесии индексът отчете ръст“, коментира Томас Алтман от „Кю Си Партнърс“ (QC Partners). По думите му вчера са били изтъргувани най-малко акции на 40-те компании от индекса от началото на годината, което показва отслабващ интерес към покупките при нарастващите цени на акциите.

Алтман отбеляза още, че новите заплахи за мита от страна на американския президент Доналд Тръмп засега не оказват съществено влияние върху пазарите. „През последните месеци пазарът стана значително по-устойчив към подобни изявления, тъй като инвеститорите са свикнали, че много малка част от заплахите се превръщат в реални мита“, посочи той. В същото време Алтман обърна внимание на продължаващата слабост на китайската икономика, като отбеляза, че печалбите на индустриалните предприятия в Китай са спаднали за четвърта поредна година през 2025 г. и са с около 15 на сто под нивото от рекордната 2021 г.

По-рано днес индийският премиер Нарендра Моди и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лаейн обявиха, че Индия и ЕС са сключили „историческо“ споразумение за свободна търговия, определено като „майката на всички споразумения“. По експертни оценки то обхваща около 25 на сто от световния брутен вътрешен продукт и приблизително една трета от глобалната търговия. Според ЕС основните износни стоки за Индия са машини, транспортно оборудване и химикали, докато вносът от азиатската страна включва основно машини, химикали и горива.

На секторно равнище индексът Stoxx Chemicals се понижи с 0,6 на сто, а чувствителният към търговията автомобилен сектор отчете спад от 0,1 на сто. За сметка на това индустриалните акции в региона поскъпнаха с 0,3 на сто.

Сезонът на корпоративните отчети набира скорост, като инвеститорите в Европа следят публикуването на финансовите резултати на компании като Ей Ес Ем Ел (ASML), „Волво“ (Volvo), Ел Ве Ем Аш (LVMH) и „Дойче банк“ (Deutsche Bank) по-късно тази седмица. Днес се очакват отчетите на „Атлас Копко“ (Atlas Copco), „Сандвик“ (Sandvik) и „Лоджитек Интернешънъл“ (Logitech International).

Междувременно несигурността в глобалната търговия се засили, след като вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще увеличи митата за Южна Корея. В публикация в социалната мрежа „Трут Соушъл“ (Truth Social) той посочи, че южнокорейският парламент не е одобрил търговското споразумение със САЩ и че митата върху автомобили, фармацевтични продукти и дървен материал ще бъдат повишени от 15 на 25 на сто. Акциите на южнокорейските автомобилни компании поевтиняха рязко, но впоследствие част от загубите бяха компенсирани.

Фючърсите на S&P 500 остават почти без промяна, след като основните американски индекси започнаха седмицата на корпоративните отчети с повишение. Инвеститорите очакват и решението на Управлението за федералния резерв на САЩ за лихвените проценти утре. Очакванията са основният лихвен процент да бъде запазен в диапазона от 3,5 до 3,75 на сто, като вниманието ще бъде насочено към сигналите за бъдещи понижения.

На валутните пазари еврото се понижи леко тази сутрин до 1,1860 щатски долара, докато един долар се разменяше за 0,8432 евро.

Цената на златото се повиши значително, като сутринта тройунция се търгуваше за 5081 щатски долара, което е ръст от 1,4 на сто. Това отговаря на цена от около 137,73 евро за грам.