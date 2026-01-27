“ДаллБогг” и финансовият надзор без спор по числата, а за основанията

Комисията за финансов надзор и застрахователят "ДаллБогг" влязоха в спор за платежоспособността на дружеството. Той се разразии след една публикация, а в позициите, изпратени до медиите, КФН и "ДаллБогг" разменят тежки обвинения.

Регулаторът е пристрастен, ако не по-лошо, пишат от дружеството.

Проблемите са пряка и изключителна последица от бездействия, непълноти или несъответствия в действията на органите на управление на застрахователното дружество, отговарят от КФН. Ето пълните текстове на двете позиции.

"ДaллБогг" показва рекордна капиталова адекватност от 188,54% за 2025 г. – предварителни данни, поискани от КФН на месечна база. Застрахователят е солиден и стабилен. Регулаторът е пристрастен, ако не по-лошо. Нашите непълноти и несъответствия не са по-лоши от другите застрахователи, но никой от тях в Европа не е третиран по-дискриминативно. Дали блокираният от КФН депозитар е издал навреме или след следващото общо събрание акциите на американския акционер или въобще не ги е издал, е без значение за неговите акционерни права, още повече неговото участие е прието и потвърдено изрично от самия регулатор на 11 декември 2025г.

Никакви проблеми с регулатора не „се усилват", както твърди една манипулативна медия. Няма и незаконни сделки между свързани лица. Законът не забранява такива сделки, а те са изрично допустими и са законосъобразни, когато се извършват в рамките на регулаторните лимити, при спазване на принципите за прозрачност и разумния инвеститор (съгласно КЗ, чл. 124) и в съответствие с одобрената от самия регулатор (КФН) инвестиционна политика на дружеството:

Позицията на "ДаллБогг"

Очаква се капиталовото изискване за платежоспособност (SCR) за 2025 година на най-големия и най-добре капитализиран български застраховател ДаллБогг да достигне рекордните 188,54% при минимална граница от 100%. Няма нарушения. Няма незаконни сделки. Всякакви квалификации за „кухи", „забранени" или „незаконни" операции са инсинуации, лишени от правно и фактическо основание, целящи единствено уронването на авторитета на компанията и внушаване на несигурност в обществото. Как може нотариално изповядани сделки да са „кухи", когато реални имоти и пари по банков път се реализират изцяло по правилата и закона с постигната цел - укрепване на застрахователя и по-добро обслужване на застрахованите лица и бенефициентите по застрахователните полици. Всички инструкции и мерки на регулатора са стриктно изпълнени.

Европейският орган EIOPA е напълно информиран за резултатите от преструктурирането и образцовото пазарно поведение във всички европейски пазари, съгласно 9-те строги критерия, спуснати от EIOPA. EIOPA също е наясно с изпълнението на критериите за капиталова адекватност и сега е подробно информирана за изкуствените пречки, които КФН създава пред застрахователя за регистриране на увеличения му капитал – не „измислен" капитал, а напълно и реално внесен, точно както законът и КФН разпореждат.

Всъщност, реалният проблем не е в дейността на дружеството, а в действията на Комисията за финансов надзор. Чрез съдебно производство, заведено без правен интерес и без правно основание, съгласно определение на Софийския градски съд, КФН фактически блокира регистрацията на увеличения капитал на застрахователя в размер на 80 млн. лева. Това производство – образно наречено „дело шамар" – е използвано като формален претекст за последващи административни разпореждания, също толкова незаконосъобразни, от страна на инвестиционния надзор. Самото депозиране на искова молба беше използвано, като основание за принудителна мярка към Централния депозитар да спре издаването на акциите на нов инвеститор и блокиране на регистрацията на рекордното увеличение на капитала, което също беше инструктирано по размер от регулатора.

Независимо от тази поредица от формално фабрикувани, но по същество необосновани и незаконосъобразни действия: дейността на дружеството е изцяло законосъобразна и осъществявана под надзора на регулатора. Днес дружеството разполага както с активи, така и с пари в брой – какво по-добро от това за правилното изпълнение на задълженията на регулатора и за застрахованите лица и бенефициентите на застраховането?

Отговорът на КФН

По повод на публикациите на застрахователното дружество „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД, Комисията подчертава, че срокът за предоставяне на годишната надзорна отчетност на застрахователите за 2025 г. изтича в края на първата седмица на месец април на 2026 г. Поради това към настоящия момент все още не е приключил процесът на надзорен преглед на финансовото състояние на местните застрахователи към края на 31.12.2025 г. До приключване на процеса на надзорен преглед всякакви твърдения, оценки или квалификации, основани на неотчетена пред Комисията информация, представляват непроверени съждения, които нямат никакво надзорно значение и не могат да породят никакви правни последици.

По отношение на твърденията за затруднения или проблеми, свързани с вписвания, регистрации или отразяване на обстоятелства в съответните регистри, Комисията заявява, че такива проблеми не произтичат от актове на Комисията, а са пряка и изключителна последица от бездействия, непълноти или несъответствия в действията на органите на управление на застрахователното дружество, които носят отговорност за своевременното, пълно и законосъобразно изпълнение на своите законови задължения към компетентните институции, поддържащи съответните регистри.

В конкретния случай, представляващите на дружеството подават за регистриране в Централен Депозитар АД акциите от увеличение на капитала на дружеството от общо събрание , проведено на 09.09.2025 едва на 27.10.2025 г. В резултат на поне две общи събрания на акционерите , проведени на 23.09.2025 и 20.10.2025 акционерите гласуват с неиздадени и несъществуващи в правния свят акции. На събранието проведено на 28.12.2025 също има акционер , които гласува с несъществуващи в правния свят акции. Това поставя под въпрос законосъобразността на взетите решения, а тъй като касаят капитала – съответно и финансовите показатели на дружеството.

Комисията напомня, че отговорността за иницииране, окомплектоване и надлежно администриране на процедурите по вписване и регистрация лежи изцяло върху органите на управление на застрахователното дружество, като Комисията осъществява надзор относно ефективнотото функциониране на системата на управление на застрахователя. Натрупващите се данни за липса на ефективност в системата на управление на застрахователя предизвикват сериозни опасения относно наличието на редица несъответствия с регулаторните изисквания в областта на застраховането, като същите не могат да бъдат компенсирани чрез публични внушения или опити за прехвърляне на институционална отговорност.

Комисията осъществява правомощията си въз основа на установени факти, надлежно събрани доказателства и нормативно уредени процедури. Всякакви внушения за наличие на установени нарушения, произтичащ и от непроверена или непотвърдена информация, са неоснователни и подвеждащи. Такива внушения не допринасят по никакъв начин за повишаване на ефективността на системата на управление на застрахователя или за подобряване на неговото финансово състояние.