Свалят максималната скорост на масовите коли до 120 км/ч

Производителите ще убеждават ЕС, че така ще са по-безопасни и без скъпите системи за сигурност

Автомобилни производители доброволно започнаха да ограничават скоростта на своите продукти, предимно на масовите електрически и градски коли. Мярката има за цел да намали разходите, да подобри безопасността и да увеличи пробега. Компаниите ще убеждават ръководните органи в ЕС, че така возилата няма да имат някои системи за сигурност, които правят колите много скъпи. Свидетели ли сме на началото на нова ера, в която с повечето масови автомобили няма да можем да превишаваме 120 км/ч?

Ограничението на максималната скорост не е от вчера, но тенденцията се разраства и скоростта става все по-ниска.

Феновете на германските премиум марки отдавна знаят, че в техническите характеристики на колите е записано: максимална скорост 250 км/ч, електронно ограничена.

С нахлуването на електромобилите обаче

тази епоха сякаш е зад гърба ни - колите стават все по-бавни

Модели с ограничение до 250 км/ч съществуват, но ще стават все по-малко.

Преди броени дни Оливие Франсоа, директор на Fiat, обяви, че повечето коли от марката ще бъдат ограничени до 120 км/ч максимална скорост.

Основната причина е икономическа. Шефът на марката смята, че системите за подпомагане на водача, изисквани от Европа, са предназначени да намалят рисковете при високи скорости. Според него те не са задължителни за малки автомобили, използвани предимно в града, защото ненужно се вдига цената на тези коли. Така че модели като Fiat 500, Panda и Grande Panda може в близко бъдеще да не могат да вдигат над 120 км/ч.

“С всички тези разпоредби най-сложното нещо са градските автомобили, защото това са малки, достъпни, икономични коли, купувани от млади хора за всекидневните им пътувания до работа и те се карат много по-бавно. Употребата на тези коли е различна”, смята френският шеф на италианската марка. За него

допълнителните разходи за тези системи за сигурност не са оправдани,

особено след като са проектирани за много по-високи скорости, отколкото действително са необходими.

Ще намали ли намаляването на скоростта действително разходите? Отговорът може да дойде със създаването на нова, по-проста категория автомобили: е-коли, която обмисля и Европейската комисия, за да помогне на европейските производители.

На практика Fiat вече ограничава скоростта на своите модели. Електрическата Panda достига максимум 132 км/ч, докато нейният братовчед - Citroen e-C3, вдига 135 км/ч. Базовият Renault 5 не се справя по-добре в това отношение, като не е в състояние да надвиши 130 км/ч.

Това доброволно ограничение на скоростта става все по-разпространено при електрическите автомобили. Например Renault Megane E-Tech развива между 150 и 160 км/ч, Peugeot e-208 достига 150 км/ч, докато еквивалентът му с двигател с вътрешно горене вдига приличните 210 км/ч.

Новото електрическо Peugeot e-208 вдига максимум 150 км/ч.

Дори бъдещият електрически “спортен” e-208 GTI с 280 конски сили

няма да може да надвишава 180 км/ч!

При електрическите автомобили ограничението може да бъде техническо – както при Alpine A290, или съзнателно решение за намаляване на разхода на електроенергия и запазване на пробега. За Fiat целта изглежда по-икономична.

Преди няколко години основната причина за намаляването на максималната скорост бе безопасността. От 2020 г. насам всички автомобили Volvo се продават с ограничение на скоростта от 180 км/ч - баланс между безопасност и удовлетвореност на клиентите.

През 2022 г. Renault предложи услуга, която ограничава максималната скорост на Clio V до 110 км/ч срещу 59 евро. През 2015 г. Ford вече позволява ограничения на скоростта чрез настройките на ключодържателя. Съвсем наскоро Tesla позволява на потребителите да конфигурират максималната скорост в приложението, в случай че дават колата назаем на приятел с “тежък крак”.

Собствениците на Tesla сами могат да ограничат максималната скорост на колата си.

С тези ходове производителите сякаш подготвят обществеността за бъдеще, в което максималната скорост на много автомобили, особено на електрическите и градските, ще бъде доброволно ограничена, съчетавайки икономичност, безопасност и енергийна ефективност.