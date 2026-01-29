Идва ера на автомобилите без задно стъкло

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заместват го външната HD камера и вътрешният екран с висока резолюция

Преди няколко години идеята за кола без задно стъкло би изглеждала като стилистично упражнение, футуристична концептуална прищявка на ръководителя на отдела на някое дизайнерско студио. Появата на все по-надеждни задни камери заедно с големи, ярки цифрови дисплеи проправи пътя за нещо, което доскоро беше немислимо за сериен автомобил: пълен отказ от панорамното стъкло.

Polestar 4, показан и в наскоро провелото се изложение в Брюксел, е първият сериен автомобил, който действително прави това. Резултатът е пълна промяна на пропорциите на задната част. Но този автомобил не е изолиран случай: някои концепции от Jaguar и Audi, и дори уникални модели на Ferrari показват ясна еволюция на дизайна в същата посока. Ерата на автомобилите без задни прозорци идва сега.

Polestar 4, продукт от съюза между китайската Geely и шведската Volvo, е първият сериен модел, който напълно елиминира задното стъкло. Нито наклонено стъкло, нито въздухозаборник: абсолютно нищо. На неговото място широкоъгълна HD камера

проектира изображение в реално време върху вътрешното дигитално огледало

Това е радикален избор, който всъщност произтича от конкретни нужди.

Без задното стъкло дизайнерите успяват да удължат покрива, да подобрят аеродинамиката и да увеличат пространството за пътниците отзад. Задната част на фастбек версията е по-изчистена. Парадоксално, видимостта назад също е подобрена, защото камерата не се влияе от задните седалки, дъжда или формата на самата каросерия, докато пътниците отзад никога не пречат на гледката.

HD камера прожектира директно вътре в купето на мястото, където трябва да е огледалото за обратно виждане.

Audi Concept C, официално представен като дизайнерско проучване, е купе с прибиращ се твърд покрив, който елиминира традиционния прозорец в полза на три тесни хоризонтални прореза. Колата, която се счита за бъдещ морален наследник на прочутото купе ТТ, няма задно стъкло. Идеята е за по-изчистена, по-аеродинамична задна част, а видимостта е поверена на цифрови системи.

Бъдещият електрически наследник на Audi TT също няма задно стъкло.

Това е ясен знак за посоката, която марката ще поеме в бъдещите модели фастбек, но като цяло е интерпретация, която намигва към историческата аеродинамика на марката и логиката “по-малкото е повече”.

От Ferrari радикално са се заели с темата “без задно стъкло” още преди няколко години с 812 Competizione, където задната стъклена повърхност изчезва изцяло. На нейно място откриваме монолитен алуминиев елемент с интегрирани вихрови генератори,

предназначени да управляват аеродинамичните потоци и да подобрят притискателната сила

Директната видимост назад липсва и е поверена на електронни системи.

В жълтия модел с графика, лично проектирана от Флавио Мандзони, непрекъснатата повърхност на покрива и задната част се превръща в истински артистичен жест: динамични, векторни линии, които насочват погледа и подчертават липсата на стъкло, превръщайки задната част в чиста аеродинамична скулптура.

Това продължава и в уникалните модели на Ferrari SP38 и SP48 Unica, където задната част е третирана като непрекъсната повърхност, лишена от прозрачност и оформена от триизмерни решетки и аеродинамични шарки, истински функционални обеми, които заместват самата идея за прозорци. По-новият 12Cilindri също върви в тази посока: задният прозорец остава, но е почти погълнат от дизайна на задната част, третиран като графичен елемент, който се слива с околните повърхности.

Ferrari 812 Competizione Tailor Made от 2023 г. Снимка: производителят

В края на 2024 г. Jaguar пък представи ултрафутуристичния електрически прототип Type 00 , който ясно демонстрира какво би могло да се случи, ако задното стъкло бъде изхвърлено дори при спортните автомобили. Напълно затворените задни повърхности са впечатляващи, с хоризонтални графични елементи в скъсената долна част на задната врата.

Това не е непременно функционален автомобил, а по-скоро концепт, който чертае бъдещето: нови пропорции, изчистени повърхности, липса на прекъсване между покрива и задната врата. Видимостта назад, естествено, е поверена на вградени камери и това го прави напълно съвместим със съвременните технологии.

Премахването на задното стъкло не е футуристична прищявка: то е резултат от две зрели технологии - външната HD камера и вътрешния екран с висока резолюция.

Видимостта вече не зависи от формата на каросерията,

освобождавайки дизайнерите от ограничение, съществувало от самото създаване на автомобила.

Предимствата са ясни: по-добра аеродинамика, по-малко турбуленция и шум, по-голяма свобода на формата, по-малко структурни проблеми и липса на необходимост от интегриране на крехко стъкло в задната врата. Polestar 4 проправи пътя. Jaguar, Audi и Ferrari пишат нови глави в различни сектори, но много други марки се движат в тази посока.