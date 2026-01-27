БНБ: Депозитите на домакинствата у нас скочиха с 19,8% през 2025 г.

Депозитите в търговските банки на домакинствата у нас нараснаха с 19,8 на сто на годишна база до общо 107,076 млрд. лева към края на месец декември 2025 година, сочат данните на Българската народна банка. Депозитите се увеличават с около 17,7 млрд. лева през последните 12 месеца. За сравнение, към края на 2024 година обемът на депозитите на домакинствата е достигал 89,4 млрд. лева.

Само в рамките на декември 2025 година депозитите на домакинствата са нараснали с приблизително 6,2 млрд. лева, тъй като към края на номеври миналата година сумата по тях възлизаше на 100,8 млрд. лева.

От началото на месец февруари тази година еврото ще стане единствената официална валута в България след присъединяването на страната към еврозоната, припомня БТА. До края на 2026 година банките и "Български пощи“ ще продължат да обменят левове в евро, а Българската народна банка ще извършва тази услуга безсрочно.

В резултат на членството в еврозоната повечето търговски банки у нас премахнаха таксите за внасяне на пари в брой по сметка, тъй като левовите наличности по сметки се превалутираха автоматично в евро след Нова година.

През миналата година БНБ отбеляза в своята макроикономическа прогноза, че растежът на депозитите ще се ускори главно главно в резултат на очакваното по-интензивно депозиране на свободни парични наличности в банковата система в периода преди присъединяването на България към еврозоната с цел последващо превалутиране в евро.

Депозитите на нефинансовия бизнес у нас са нараснали с 10,2 на сто на годишна база до общо 51,7 млрд. лева към края на декември 2025 година.

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 14,5 на сто на годишна база през декември 2025 година и в края на месеца достигат 4,698 млрд. лева.

Като цяло в края на декември 2025 г. депозитите на неправителствения сектор са 163,493 млрд. лв. (72,8 процента от БВП), като годишното им увеличение е 16,4 на сто.

Към 23 януари тази година общият обем на банкнотите и монетите левове в обращение възлиза на 10,1 млрд. лева, което представлява 67 процента изтеглено наличнопарично обращение в левове спрямо началото на 2025 година, посочиха от БНБ в края на миналата седмица. Към отчетната дата в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 5,3 млрд. евро, съобщава БТА.