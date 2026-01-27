БНБ: Жилищните кредити у нас нараснаха с 28 на сто през миналата година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жилищните кредити, отпуснати от търговските банки у нас, са нараснали с 28,2 на сто на годишна база до общо 32,9 млрд. лева към края на декември 2025 година, сочат данните на Българската народна банка. Сумата по ипотечните заеми е нараснала с около 7,2 млрд. лева за година. За сравнение, към края на миналата година жилищните кредити са достигали 25,69 млрд. лева.

Потребителските кредити възлизат на 21,348 млрд. лв. и се увеличават с 13,3 на сто спрямо декември 2024 година.

Като цяло кредитите за домакинства са 56,139 млрд. лв. (25 процента от БВП) в края на декември 2025 година. Спрямо същия месец на 2024 г. те се увеличават с 21,1 на сто.

Кредитите за нефинансовия бизнес нарастват с 10,1 на сто на годишна база и в края на декември достигат 53,507 млрд. лева.

В края на декември 2025 г. кредитите за неправителствения сектор са 119,179 млрд. лева, като се увеличават на годишна база с 15,4 на сто.