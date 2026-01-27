Министърът на електронното управление в оставка Валентин Мундров обсъди въвеждането на държавен електронен портфейл на среща с всички доставчици на удостоверителни услуги в България, съобщиха от Министерството на електронното управление. На срещата страните се обединиха около разбирането, че успешното създаване и внедряване на дигитален портфейл е възможно единствено чрез тясно сътрудничество между държавата и бизнеса. Те постигнаха съгласие за започване на общ проект с участието на частния технологичен сектор, пише в съобщението, цитирано от БТА.

„Държавният електронен портфейл е ключов елемент от дигиталната трансформация на България. Той засяга всеки гражданин и всяка компания, затова успехът му е възможен само чрез реално партньорство между държавата и бизнеса. Нашата цел е да изградим сигурна, отворена и държавна платформа, която да създава условия за развитие, иновации и доверие“, заяви Валентин Мундров. Той уточни, че в държавния електронен портфейл всички услуги ще бъдат свободни за ползване и развитие.

Участниците подчертаха, че електронният портфейл касае всеки гражданин, фирма и организация, поради което е необходимо да се работи заедно като общност, а не поотделно. Мундров подчерта необходимостта от бързи и адекватни действия, както и съвместно с бизнеса да бъде разработена архитектурата и техническата спецификация на електронния портфейл.

В рамките на срещата е заявено, че собствеността на портфейла ще бъде и трябва да остане държавна. Представителите на доставчиците на удостоверителни услуги изразиха подкрепа за предложения модел и заявиха, че това е правилната посока за развитие. Те определиха в срок до средата на февруари да бъде подготвен начален вариант на проекта. Като успешен пример за ефективно партньорство между държавата и бизнеса беше посочено изграждането на Националната здравна информационна система, допълниха от Министерството на електронното управление.

Българският ИТ сектор ще бъде активно включен в изграждането на цифровия портфейл, каза министърът на електронното управление в оставка Валентин Мундров след работна среща с представители на бизнеса в сектора на информационните технологии в началото на януари.