Промяната на обзавеждането в кухнята и трапезарията може да ги трансформира и отново да бъдат притегателно място за цялото семейство. Да изберете хубави и качествени кухненски модули не е толкова трудно, защото разнообразието е голямо, а конфигурациите, които ще създадете зависят изцяло от вашия вкус. В момента това е най-добрата идея за оборудване на практична кухня с много място за съхранение, работен плот и разнообразни съвременни удобства. Препоръчваме да обособите и малка трапезария, като използвате познатите на всички ъгли в комбинация с класическите прави дивани. Модерното обзавеждане, с което се характеризират практичните кухни, се отличава с елегантен и изискан дизайн. Присъстват интересни съвременни механизми и се използват оригинални открояващи се цветове.

Какъв вид обзавеждане е подходящо за съвременната кухня?

Преди време интериорът на повечето кухни беше стандартен и еднотипен. Днес хората имат много по-голяма възможност да създадат уютно пространство, в което да приготвят храна, да съхраняват продуктите и домакинските си пособия. Това се случва благодарение на обзавеждането с кухненски модули. Те могат да бъдат подбрани в най-различна конфигурация. Така сами определяте колко шкафа ще използвате спрямо свободното пространство и вашите очаквания. Практичните кухненски шкафове могат да се разположат в два реда: горен и долен. Така ще организирате много добре всички принадлежности, съдове за готвене, за сервиране, подправки, хранителни продукти и други.

Наличието на голям работен плот ще ви даде възможност по-спокойно да подготвяте продуктите за вашите рецепти и да разполагате със съвременни удобства. Интериорните дизайнери ви дават чудесната идея да вградите електроуредите в модули и по този начин конструкцията на цялото обзавеждане да изглежда още по-елегантно и красиво. Ще поддържате високо ниво на хигиена и помещението ще е професионална оборудвано. Най-подходящото кухненско обзавеждане е това съставено от отделни модули шкафове в различна функция. Те освен изключително практични, са качествено изработени, устойчиви на замърсяване и влага. Най-често производителите ползват MDF и ЛПДЧ, защото модерните материали вече са доказали своите положителни характеристики.

С помощта на красивите модулни кухни създавате пространство с индивидуален почерк, в което ще ви бъде приятно да прекарвате времето си. Имате възможност да монтирате кухненските шкафовете във форма, която ви допада или е най-подходяща спрямо особеностите на помещението. Модерното обзавеждане за кухня е съобразено с това, да бъде разположено в жилище с отворена интериорна концепция и да се вижда през цялото време.

Идеи за обзавеждане с кухненски модули, ъгли и дивани

Много често предварителното планиране е от съществено значение, за това да постигнете една красива и елегантна обстановка в трапезарията. Идеите, които ще ви дадем днес, са практични и с тяхна помощ по-лесно бихте могли да направите трапезарията функционална и приветлива. Актуалните кухненски модули могат да имат и вградени механизми за плавно и безшумно отваряне и затваряне. По този начин обстановката ще стане спокойна и естетична, без излишен стрес и неприятни шумове. Предлагаме и няколко конкретни идеи свързани с интериора на кухнята и трапезарията:

изберете обзавеждане с кухненски модули в ъглова форма и създайте усещане за повече простор и раздвиженост – прекрасна идея е горните шкафове да са със стъклени вратички или с отворени рафтове. По този начин визуално ще привлечете внимание към тях и атмосферата ще придобие уютна функционалност;

изберете удобен ъгъл или диван за трапезарията – в зависимост от мястото което ще оборудвате, е добра идея да ползвате практичните ъгли или стандартните прави кухненски дивани. Да имате меко място на което да седнете около масата е истинска привилегия. Така не само ще се чувствате комфортно, но и ще разполагате с повече пространство за настаняване на гости в трапезарията. Малките ъгли са евтини и разполагат с разтегателен механизъм, за да се използват като легло;

идея за повече работна площ е модулната система с изнесен остров – подобни конфигурации се характеризират с елегантност и удобство. Ще имате повече място и лесно бихте организирали кухненското оборудване;

изберете красива, луксозна тапицерия за ъгъла или дивана – обзавеждането за зоната, в която ще се храните, може да бъде акцентно. Интересна идея е да поръчате висококачествена луксозна тапицерия с открояващ се десен.

Съвременните функционални модули шкафове ви позволяват да обособите кът за готвене, в който цари хармония и спокойствие. Голяма част от хората свързват пространството на кухнята със суматоха и стрес, а правилно подбраните мебели могат изцяло да изменят атмосферата.

Как да изберем подходящ цвят за шкафовете в кухнята?

В този случай е правилно да се ръководите от личния си вкус и от преобладаващите тонове в апартамента. Няма грешен избор на цвят, а само такъв който ще ви накара да се чувствате приятно докато готвите и прекарвате време в тази стая от апартамента. Помислете кой е вашият любим цвят и дали е подходящ за кухненските модули. Шкафовете трябва да изглеждат свежо, да се почистват лесно и да се съчетаят с ъгъла и дивана, които обособяват трапезната зона. Няма да сгрешите, ако заложите на често използваната дървесна гама.

Този цвят, независимо дали е по-светъл или тъмен, носи усещане за уют и семейна топлина. Шкафовете могат да бъдат в цвят бук и в бяло, за да създадете повече движение и да осъвременните дизайна. Друга идея за обзавеждането на кухнята е използването на шкафове модули в цвят капучино. Неутрално, елегантно и винаги на мода ще ви предложи усещане за спокойствие и хармония. Сивият цвят също е популярен за шкафовете на кухнята, и макар той да е в студената гама изглежда невероятно красиво и стилно. Също е удачно да се комбинира шкафове модули в бяло или жълто, като вторият вариант е изключително акцентен и оригинален.

Ефектна трапезария с помощта на ъгли и дивани

Ако имате желание да обособите удобна трапезария, предлагаме да ползвате практичните ъгли или стандартните малки дивани. Тези мебели са с компактни размери и винаги изглеждат добре, защото са тапицирани, меки, комфортни и с различни допълнителни екстри. Ъглите и диваните за трапезария, които ще използвате, могат да се разтягат и така да се превръщат в място за сън. Чудесна идея за интериора на малкото жилище. Освен за хранене трапезарията може да се използва и за почивка или посрещане на гости. Модерните ъгли и дивани са невероятно разнообразни като дизайн и изработка, а големият избор от модели ви дава възможност да откриете най-подходящия за вас. В момента съществува опция да поръчате лесно онлайн от специализиран магазин. Цената на диваните и ъглите за интериора на трапезарията е изключително изгодна и покупката си заслужава.