Словакия и Унгария готвят жалба срещу забраната на ЕС върху вноса на руски газ

Словакия планира да подаде жалба до най-висшата съдебна инстанция на ЕС - Европейския съд, за да оспори забраната, наложена от блока за внос на природен газ от Русия. Това обяви днес в Братислава премиерът Роберт Фицо, цитиран от ДПА, съобщи БТА.

Рaзпоредбата на ЕС нарушава принципа на субсидиарност, позволяващ на всички страни членки на блока да определят сами собствения си енергиен микс, каза Фицо. Той определи забраната за вноса на руски газ като „нарушение на основните принципи, върху които е изграден ЕС".

Приетата вчера от мнозинството от 27-те страни членки на ЕС разпоредба изисква вносът на руски газ да приключи до края на 2027 година.

Целта й е да ограничи постъпленията на Русия от износа на газ, като част от усилията на ЕС да окаже натиск върху Москва заради продължаващата война в Украйна.

Очаква се новата разпоредба да влезе в сила в началото на февруари след публикуването на решението в официалния вестник на блока.

Словакия и Унгария гласуваха „против", а България се въздържа при гласуването в понеделник, когато 24 страни членки гласуваха „за".

Словакия планира да координира юридическите си усилия с Унгария, но двете страни не могат да заведат съвместен иск, уточни Фицо, цитиран от Франс прес.

Унгарският премиер Виктор Орбан, на когото предстои тежка кампания за преизбиране през април, потвърди вчера намерението на Будапеща да съди ЕС.

В публикация в социалната мрежа „Фейсбук" той представи забраната на ЕС за вноса на руски газ като заплаха за „намаляване на тарифите за комунални услуги" - ключова мярка в програмата му, която трябва да ограничи цените на енергията за домакинствата. „Не може да има компромис по този въпрос", каза Орбан.

Унгарският премиер заяви по-рано, че формално погледнато решението всъщност е санкция, а не търговска мярка, както е представена от Европейската комисия. В този случай би било необходимо единодушие за приемането му и Унгария и Словакия биха могли да наложат вето.

Според словашката министърка на икономиката Дениса Сакова Словакия е намалила потреблението си на руски газ до 33 на сто към декември, докато по-рано доставяше почти целия си газ от Русия. Словакия, която е без излаз на море, няма достъп до терминали за втечнен природен газ.

Словашката промишленост и домакинства са до голяма степен зависими от газа за енергийни цели, припомня ДПА.