Лидери сме по ниска средна възраст на флота, казва изпълнителният директор на параходството

- Кап. Калчев, как оценявате изминалата 2025 г. от гледна точна на целите, поставени за Параходство „Български морски флот”

- Годината беше сложна, най-вече поради продължаващите геополитически турболенции, които се отразяват негативно на световната търговия, а от там и на търговското корабоплаване. Аз мисля, че въпреки това дружеството се справи не лошо през 2025-а и сме постигнали почти всички поставени цели.

Глобалните инфлационни процеси влияят негативно на оперативните разходи, а търсенето на тонаж, особено в първите 6 месеца, далеч не бе достатъчно, което бе допълнително затруднение. Бих казал обаче, че въпреки неблагоприятните пазарни реалности, флотът ни се справяше много добре, като през целия период успявахме да сме с около 10-12% над тях.

На два от по-старите ни кораба бяха инсталирани устройства, подобряващи енергийната им ефективност, съответно намаляващи въглеродните емисии, а и не само, които отделят. Предстои подобна оптимизация и на още четири кораба, като по този начин показваме ангажираността си към околната среда. Бих казал, че в момента разполагаме с най-младия и ефективен флот от кораби за насипни товари в т.нар. Handy сегмент.

- БМФ направи решителна крачка към разширяване на пазарното си присъствие. Бихте ли дали повече информация?

- Това, което направихме през последните години, бе да увеличим присъствието си във Великите езера на Северна Америка. Корабите, които наричаме „лейкъри“, са от изключително значение за икономиките на САЩ и Канада. Условията за плаване в този район са специфични и не са много корабособствениците, които се чувстват комфортно в тези води. Нашият близо 40-годишен опит ни прави търсен и желан партньор. Вече разполагаме с 20 кораба от този тип, а очакваме и още три през тази година, с които би трябвало да станем вторият най-голям оператор на подобен тонаж.

Друга много важна крачка беше разработването на нов проект и поръчката на кораби в т.нар Ултрамакс сегмент, където се надяваме да изненадаме приятно нашите клиенти. Тези нови кораби ще предлагат завидна енергийна ефективност при близо 10% по-голяма товароподемност и обем на товарните помещения спрямо конкурентните на пазара.

Ние винаги сме се старали да предлагаме услуга, която да добавя стойност към бизнеса на нашите клиенти.

- С колко кораба разполага към момента дружеството? Очаквате ли още плавателни съдове през 2026 година?

- В настоящия момент имаме 35 кораба за насипни товари и четири буксира. През 2025 г. получихме общо три нови кораба и както споменах, договорихме строителството на още осем, които ще бъдат доставени през 2028 и 2029 година. С тях корабите, които очакваме в следващите четири години, стават общо 14 и се надяваме да изпратим това десетилетие с флот от близо 50 кораба и тонаж от над 2 млн. тона дедуейт. При това със сигурност ще продължаваме да лидираме по отношение на средната възраст на флота.

- Какви са предизвикателствата пред БМФ?

- Световната търговия е много зависима от геополитическите процеси, както отбелязах вече. Настоящата несигурност, въоръжените конфликти, в т.ч. в Украйна, създават много неясноти и рискове. За съжаление сме свидетели на ново разделяне на света, на нова „желязна завеса“, което променя веригите на доставка, засягайки пряко морските превози. Китай и Индия са изключително важни и е много съществено да не се допусне да затворят пазарите си за нас. Подобен сценарий би разтърсил световното корабоплаване сериозно и не се наемам да прогнозирам мащаба на пораженията.

За щастие ние имаме млад флот, който отговаря на най-съвременните изисквания, а предстои да попълваме и с още модерни кораби, което ме прави спокоен по отношение на другото голямо предизвикателство – намаляването на вредните емисии от тази човешка активност и всички свързани с това промени в изискванията, в т.ч. тези на Международната морска организация (IMO) и тези на Европейския съюз. След включването на корабоплаването в механизма за търговия с емисии EU ETS и EU Fuel се мултиплицира предимството на новите и ефективни кораби спрямо старите и по-замърсяващи.

- Много дружества срещат проблем с намиране на нови кадри. Вие как се справяте с това предизвикателство?

- Този проблем не е само в България. Има сериозен недостиг на морски офицери - както капитани, така и корабни механици, в глобален мащаб. Справяме се, като на моменти ни се налага да ползваме чужденци. За съжаление все по-малко млади хора искат да свържат живота си с морето и корабите.

Работим в тясно сътрудничество с Висшето военноморско училище „Никола Й.Вапцаров“, осигурявайки стажуването на сериозен процент от техните студенти.

Имаме стипендиантска програма и се стараем се да откриваме мотивирани младежи, показвайки им, че биха имали бърза реализация и отлични доходи още от самото начало на кариерното им развитие, а в даден момент да се присъединят и към екипа на брега.

Варна се превръща в място, където много чужди компании разкриха свои офиси и менажират значителен по обем морски бизнес. В краткосрочен план и това създава проблеми, защото морските специалисти не са чак толкова много. Но тази тенденция се надявам да бъде обърната до няколко години и да видим повече младежи заинтересовани и вливащи се в редиците ни.