Над 550 работни места са разкрити в общинската бизнес зона “Перистър” в Разград

Над 60 предприемачи реализират своите идеи в бизнес зона „Перистър" в Разград. С всяка година интересът към нея се увеличава, само през 2025 г. са въведени в експлоатация три нови сгради – къща за гости, цех за ПВЦ и алуминиева дограма и сервиз за ремонти на автомобили. Складови дейности, производство на мебели, производство на обувки, логистични бази на различни компании са сред вече утвърдените и развити бизнес инициативи върху територията, администрирана от Общинско предприятие „Бизнес зона „Перистър".

Освен по управление и разпореждане с имотите и дейности по поддържане на инфраструктурата в община Разград през последните години се работи и по разширяване на бизнес зоната с площите на още две бивши военни поделения. Това наложи множество съгласувателни процедури с държавни институции, промяна на предназначение на поземлени имоти, изготвяне на технически проекти, планове за регулация и застрояване.

През 2025 г. вече започнаха и ремонтни дейности по някои от сградите в новите терени – в бившата Жандармерия бе положена нова хидроизолация на покрива на една от сградите, а в бизнес зона „Голям юг" бе извършена профилактика и заснемане на канализационната мрежа. През 2025 г. започнаха ремонтни дейности по някои от сградите в новите терени.

През миналата година приходите от отдадените под наем 50 имота с обща застроена площ 7808 кв. метра са 305 210 лв., а от продажба на имоти – 656 180 лв.

Проектът за създаването на общинската бизнес зона датира от 2002 г., тогава теренът е закрито военно поделение и е включен в реализацията на проект „Конверсия на бивши военни бази – Разград", финансиран по Програма ФАР за подпомагане на бизнеса.

През 2008 г. приключва ремонтът на 10 сгради и подготовката на терени за строителство на нови сгради. Създадени са производствени помещения и административни офиси. Извършена е рехабилитация на електроснабдителната, водоснабдителната и канализационната мрежи, газификация, построени и реконструирани са част от довеждащите пътища.

От създаването на бизнес зона „Перистър" в нея са реализирани 36 инвестиционни проекта от 28 фирми инвеститори, а 38 са фирмите, които ползват наемни площи, с тях са сключени 50 договора. Към момента общият брой на фирмите, осъществяващи стопанска дейност на територията на бившето военно поделение, е 66, а разкритите работни места са над 550.