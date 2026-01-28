ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

BYD съсипва конкуренцията с хибрид с 400 км пробег само на ток!

Георги Луканов

Този електрически модел BYD Seal вече се продава в Западна Европа. Снимка: BYD

BYD притесни сериозно европейските марки с електрическите си автомобили, а сега иска да спечели и състезанието с plug-in хибриди. Китайската фирма подготвя нов PHEV със система DM-i с 400 километра електрически пробег, която ще съсипе конкуренцията, пише motor.es.

Сегашният BYD Seal 6 DM-i има 140 километра електрически пробег и над 1500 километра, които може да измине без зареждане с гориво или презареждане с ток, което е доста добър показател.

Сега проучвания на BYD потвърждават, че са в състояние да предложат ново поколение на своята система DM-i с електрически пробег не по-малък от 400 километра, според китайския цикъл за хомологация CLTC.

Тези спецификации са с батерия Blade с второ поколение полутвърдотелна технология, която може да увеличи енергийния капацитет, като същевременно запази същия обем, или чрез нов формат на клетките, или чрез химия с по-висока плътност, увеличавайки се от сегашните 18 kWh до 40 kWh.

За пробег от 400 километра се предполага, че батерията ще има между 35 и 40 kWh и ще бъде адаптирана към електрическа мрежа от 900 V, за да се презарежда с такава висока скорост.

В докладите се споменава и бензинов двигател от ново поколение с топлинна ефективност между 48% и 49,5%, с 10% по-високо от средното, както и електрически мотор с максимална мощност 292 к.с. 

