Три от предприятията в Разград изнасят продукцията си на 6 континента

Фармацията е водещата индустрия в града

Както повечето областни градове в Северна България, така и Разград попада в категорията на средноразвитите в икономическо отношение региони. Проблемите с намаляващото население и ниското образователно и квалификационно ниво на работната сила навсякъде поставят на изпитание местния бизнес. Но въпреки това

има поне пет положителни неща в местната икономика,

които я поставят на водещо място. Едното е неоспоримото лидерство на фармацевтичната индустрия, която има своите традиции. Тук са седалищата и производствените бази на ключови компании като "Биовет" АД, която реализира мащабни проекти, включително за съхранение на енергия от възобновяеми източници, което повишава конкурентоспособността.

През 2025 г. започна работа и нов завод за ветеринарни ваксини след сериозна инвестиция.

"Биовет", както и "Антибиотик-Разград" и "Балканфарма" произвеждат широка гама от продукти с висока добавена стойност, изнасяни на 6 континента. Сред тях са антибиотични субстанции и готови лекарствени форми, ветеринарни препарати и ваксини, лиофилизирани субстанции, пробиотици и закваски за млечната промишленост.

Икономическото развитие на сектора напоследък се характеризира с преход към високотехнологично и екологично чисто производство, което компенсира общите демографски предизвикателства в региона и поддържа жизнеспособността на местния бизнес.

Освен че икономиката на Разград се опира на индустрията, тук в никакъв случай нещата не свършват до силни в миналото, но западнали индустриални предприятия.

Напротив - общината активно подготвя и реализира нови инвестиционни проекти и се наблюдава повишаване както на вътрешните, така и на външните инвестиции, което стимулира икономическата активност в региона.

Не на последно място, една голяма част от местната индустрия работи за износ и вътрешното потребление не е в състояние да я засегне значително.

"Амилум Разград" например работи за над 60 държави и е един от основните износители на царевична декстроза за Европа и САЩ.

Икономическият профил на града е доминиран от индустрията,

която съставлява близо 63% от произведената продукция. Освен фармацията друг стратегически сектор за региона е хранително-вкусовата промишленост.

Освен "Амилум" водещ за областта работодател е и "Пилко" ЕООД, по-известно като "Лудогорско пиле". Гръбнакът на хранително-вкусовата промишленост се допълва от "Млин-97" АД, традиционен лидер в мелничарската и хлебопроизводителната индустрия, и "Милкком" ЕООД – едно от най-големите млекопреработвателни предприятия в България.

През 2025 г. местният бизнес инвестира засилено в модернизация и зелена енергия. Пример за това са проектите за изграждане на нови фотоволтаични мощности и системи за съхранение на енергия в големите заводи.

Инвестициите в разградската икономика в последните 2-3 г. се отнасят предимно до разширяване и модернизиране на вече съществуващи мощности.

През юни 2024 г. например бе открит нов завод на "Биовет" след инвестиция от 140 млн. лв. Проектът включва инсталации за производство на имуногенни продукти и е част от по-голям инвестиционен план за около 400 млн. лв.

В началото на 2025 г. компанията обяви изграждането на мащабна система за съхранение на енергия с мощност 13,4 мвт, която да обслужва нуждите на заводите , захранвана от фотоволтаична централа с мощност над 44 мвт.

"Амилум" пък завърши едно от най-големите разширения в историята на предприятието, което удвои капацитета му. Инвестицията от над 200 млн. лв. включваше и нов завод за технически етанол, което превърна обекта в един от най-големите зърнопреработвателни комплекси в Югоизточна Европа.