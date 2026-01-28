Владимир Иванов: В по-малките обекти се има проблеми с превалутирането в евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В по-малките обекти се получават проблеми с превалутирането, на които контролните органи веднага реагират.

Това каза председателят на Координационния център към Механизма за въвеждане на еврото Владимир Иванов пред БНТ.

Той даде пример с автомивките и фризьорските салони.

Нарушенията са доста по-малко от очакваното. Системата сработи добре, посочва още Иванов.

Всички коректни търговци отвориха навреме и работиха добре. Там където не им е съвсем чист бизнеса предпочетоха да не работят, добави той.

Иванов е категоричен, че има сериозен процес на изсветляване и все повече хора плащат с пос терминал.

Това, което правят блокадите на границите е неритмичност на доставките. Имаме бързо и сериозно покачване в цените на червения и зелени пипер, но то е сезонно, добави той.

Има тренд на покачване на цените на прясното мляко, каза още той.

Еврото влияе по-скоро на психологията, добави Владимир Иванов.