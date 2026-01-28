Владимир Иванов: В по-малките обекти се има проблеми с превалутирането в евро

В по-малките обекти се получават проблеми с превалутирането, на които контролните органи веднага реагират.
Това каза председателят на Координационния център към Механизма за въвеждане на еврото Владимир Иванов пред БНТ.
Той даде пример с автомивките и фризьорските салони.
Нарушенията са доста по-малко от очакваното. Системата сработи добре, посочва още Иванов.
Всички коректни търговци отвориха навреме и работиха добре. Там където не им е съвсем чист бизнеса предпочетоха да не работят, добави той.
Иванов е категоричен, че има сериозен процес на изсветляване и все повече хора плащат с пос терминал.
Това, което правят блокадите на границите е неритмичност на доставките. Имаме бързо и сериозно покачване в цените на червения и зелени пипер, но то е сезонно, добави той.
Има тренд на покачване на цените на прясното мляко, каза още той.
Еврото влияе по-скоро на психологията, добави Владимир Иванов.