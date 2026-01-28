ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Интензивен е трафикът на граничните пунктове "Капи...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22175702 www.24chasa.bg

Владимир Иванов: В по-малките обекти се има проблеми с превалутирането в евро

2528
Владимир Иванов Снимка: Йордан Симeонов

В по-малките обекти се получават проблеми с превалутирането, на които контролните органи веднага реагират.

Това каза председателят на Координационния център към Механизма за въвеждане на еврото Владимир Иванов  пред БНТ.     

Той даде пример с автомивките и фризьорските салони.

Нарушенията са доста по-малко от очакваното. Системата сработи добре, посочва още Иванов.

   Всички коректни търговци отвориха навреме и работиха добре. Там където не им е съвсем чист бизнеса предпочетоха да  не работят, добави той.

Иванов е категоричен, че има сериозен процес на изсветляване и все повече хора плащат с пос терминал.

Това, което правят блокадите на границите е неритмичност на доставките. Имаме бързо и сериозно покачване в цените  на червения и зелени пипер, но то е сезонно, добави той.

Има тренд на покачване на цените на прясното мляко, каза още той.

Еврото влияе по-скоро на психологията, добави Владимир Иванов.

Владимир Иванов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание