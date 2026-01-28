Левон Хампарцумян: Вече се усеща ползата от приемането ни в еврозоната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вече се усеща ползата от приемането ни в еврозоната. Най-вече от икономически активните хора.

Това каза в ефира на bTV финансистът Левон Хампарцумян. От 1 февруари българите ще могат да разплащат само с единната европейска валута.

"Прекрасно се справихме с приемането на еврото. Големите системи на финансовите институции в България направиха прехода за часове.

Над 70% от левовете вече са извън употреба. Тоест ние сме в еврова среда. Имаше доста мухлясалите пари, които излязоха пазара", коментира експертът.

Той коментира и цената на златото, която премина 5 хил. долара тройунция.

"Балон не е във всички случаи. Кривата в момента е с възходящ тренд. Има обаче дълги периоди, когато спада.

Според финансиста повишаването на цената на златото се дължи на няколко факта.

Той посъветва хората да не инвестират само в злато, а да влагат и в друго. Но подчерта, че е нужно финансов съвет от експерт, а не да се действа импулсивно.

Членството ни в Еврозоната помогна на пазара на имоти да се вдигне, обясни още Хампарцумян.