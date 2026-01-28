ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Частен самолет се разби в Индия, загинаха заместни...

Златото с нов рекорд над прага от 5200 долара за тройунция

Златото постави нов рекорд, преминавайки парага от 5200 д. за тройунция, сочат данни на борсата за търговия с метали „Комекс" (Comex).

Към 09:30 ч. златото се котира при цена от 5275,90 д. за тройунция (+3,8 на сто) или малко под максимума от 5276,20 д., достигнат по-рано.

Котировките на среброто също вървят рязко нагоре - със 7,89 на сто до 114,32 д. за тройунция след максимума от 116,17 долара, посочи БТА.

Поскъпват също така платината (+5,43 на сто до 2675,20 д.), паладият (+5,02 на сто до 1975.00 д.), медта (+1,91 на сто до 5,9740 д.), алуминият (3,48 на сто до 3272,00 долара).

