ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте как ще променят движението за камионите по п...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22176554 www.24chasa.bg

Китай продължава да бъде привлекателно място за бизнес и инвестиции на американски компании

КМГ

1388
Снимка: Китайска медийна група

Днес Китайският съвет за насърчаване на международната търговия (CCPIT) проведе пресконференция. На нея бяха огласени резултатите от публикувания неотдавна от Американската търговска камара в Китай доклад за проучване на бизнес средата в страната, съобщава КМГ.

Докладът показва, че над половината от анкетираните предприятия очакват през 2025 г. да реализират печалба или значително нарастване на печалбата. Почти 60% от тях планират да увеличат инвестициите си в Китай. Над 70% от анкетираните компании засега не обмислят преместване на производствените си мощности или снабдителните си звена извън страната.

Говорителят на съвета Уан Уъншуай заяви, че това показва, че Китай несъмнено ще продължи да бъде привлекателно място за инвестиции и развитие на чуждестранните предприятия в дългосрочен план.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание