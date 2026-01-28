ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай засили кредитната подкрепа за технологичните МСП през 2025 г.

КМГ

1636
Снимка: Китайска медийна група

През 2025 г. малките и средни предприятия, работещи в сферата на технологиите и иновациите в Китай, са получили по-широк достъп до финансиране. До края на годината 275 000 технологични МСП са получили кредитна подкрепа, като делът на компаниите с достъп до заеми надхвърля 50%, съобщава КМГ.

Общият размер на непогасените кредити в юани и чуждестранна валута за този сектор възлиза на 3,63 трилиона юана, което представлява ръст от 19,8% на годишна база.

Подкрепата за високотехнологичните компании също се е засилила, като кредитите към тях са нараснали със 7,5%, достигайки 18,61 трилиона юана.

Паралелно с това зеленото финансиране също е отбелязало значително увеличение. Зелените заеми са нараснали със 7,72 трилиона юана, а заемите, свързани със селското стопанство, са се увеличили с 6,5% до 53,57 трилиона юана. Това отразява по-широката подкрепа за устойчиво развитие.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

