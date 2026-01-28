Износът на стоки от Хонконг достига рекордно ниво през 2025 г.

През 2025 г. Хонконг отчита двуцифрен ръст както на износа, така и на вноса на стоки, като износът достигна исторически максимум, съобщава КМГ. Общият износ на стоки се е увеличил с 15,4% спрямо 2024 г., докато вносът е нараснал с 15,5%. В резултат на това е отчетен търговски дефицит от 446 милиарда хонконгски долара (около 57 милиарда щатски долара).

Според официална оценка, бъдещото развитие на търговията със стоки ще бъде подкрепено от умереното възстановяване на световната икономика, засилените икономически и търговски връзки с нови пазари, както и от силното глобално търсене на електронни продукти, базирани на изкуствен интелект.