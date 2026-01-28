ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иван Иванов: Спасихме 246 млн. евро за саниране на блокове

Албена Арабаджиева

Министърът на регионалното развитие Иван Иванов

Държавата спаси 246,556 млн. евро за саниране на жилищни блокове. От тях ще се възползват 454 блока.

Това заяви министърът на регионалното развитие Иван Иванов след заседанието на Министерския съвет.

Средствата бяха планирани по плана за възстановяване, но срокът за изпълнението на мярката изтече на 30 юни. Правителството е успяло да я предоговори, но като самостоятелна мярка, която ще се изпълнява от Българската банка за развитие. 

Освен това срокът за изпълнение се удължава до края на 2029 г.

177 блока, класирани по етап 1 и 277 по етап 2 ще се прехвърлят към ББР - автоматично, няма да е нужно ново кандидатстване. По етап 2 отпада и съфинансирането от етажната собственост в размер на 20%.

Част от средствата, които ще се икономисат, ще се използват за повторно класиране, в което ще се включат жилища от резервния списък от етап 1.

