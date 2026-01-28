Европейската комисия забранява един вид биодизел

Европейската комисия възнамерява да класифицира горивото на основата на соя, използвано предимно като биодизел, като вещество с висок екологичен риск чрез регламент. Това би означавало, че петролните компании вече няма да могат да отчитат соевото масло като възобновяем ресурс, за да постигнат целите си за намаляване на емисиите на парникови газове.

Култури, които се отглеждат предимно за сметка на горите и други природни зони, важни за съхранението на въглерод, сега трябва да бъдат намалени. Проектът за нов регламент предлага постепенно премахване на тези култури.

Преди това забраната се отнасяше само за палмовото масло, което идва предимно от плантации в Югоизточна Азия, където някога са се намирали тропическите гори. Според ново проучване, отглеждането на соя също оказва отрицателно въздействие. Растенията, които се използват главно като храна за животни, се отглеждат в голям мащаб в прериите на американския Среден Запад, Бразилия и Аржентина.

"Биогоривата, произведени от соя, са два пъти по-вредни за планетата от изкопаемия дизел", смята Сиан Делани, експерт в асоциацията „Транспорт и околна среда".

Германската асоциация за опазване на околната среда (DUH) приветства решението на ЕС и призова за бързото му прилагане и в Германия. Проучване, поръчано от асоциацията миналата година, предизвика фурор: то заключи, че биодизелът е поне толкова вреден, колкото изкопаемия дизел, а често е дори по-вреден за климата, съобщава Der Spiegel.