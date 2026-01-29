ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

date 2026-01-29

По-старите електромобили имат повече повреди от бензиновите и дизеловите коли

Георги Луканов

Оторизираните сервизи вече предлагат доста добри цени, приемат и по-стари автомобили. СНИМКА: “24 ЧАСА”

Електрическите коли имат значително повече повреди от автомобилите, работещи с бензин и дизел, когато преминават технически прегледи. Това показва статистиката на Норвежката администрация за обществени пътища.

По-старите електромобили срещат големи трудности при преминаване на технически прегледи в северната страна. През 2025 г. цели 30 процента от десетгодишните електрически коли не са преминали техническия преглед поради дефекти в осите, гумите и окачването. За сравнение, делът на бензиновите и дизеловите  автомобили на същата възраст, които не са преминали техническия преглед, е бил само 16 процента.

Електрическите автомобили също имат по-сериозни проблеми, когато става въпрос за светлини, фарове и друго електрическо оборудване. 22 процента от десетгодишните електрически автомобили не са одобрени в тази област, в сравнение с 14 процента от бензиновите и дизеловите.

Норвежката администрация за обществени пътища подозира, че много собственици на електрически автомобили пропускат редовната поддръжка. Тъй като електрическите автомобили не изискват редовна смяна на маслото, може да е изкушаващо да се пропусне сервизното обслужване. В резултат на това дефектите не се откриват, докато автомобилите не бъдат проверени.

