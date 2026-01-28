Авиокомпания от САЩ е направила поръчка за 31 самолета от „Еърбъс“,

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещият европейски самолетостроител „Еърбъс" (Airbus) обяви днес, че американската авиокомпания „Делта еър лайнс" (Delta Air Lines) е направила твърда поръчка за 31 нови самолета за дълги разстояния, предаде Франс прес.

Поръчката включва 16 самолета от модела A330-900 и 15 машини A350-900, които вече са част от флота на американската авиокомпания, уточнява „Еърбъс" в прессъобщение. Стойността на сделката не се посочва.

Европейският самолетостроител не публикува каталожни цени от 2018 г., тъй като те не отразяват реално прилаганите пазарни условия. По последните публикувани каталожни цени от 2018 г. поръчката на „Делта еър лайнс" би възлизала на около 9 млрд. долара, отбелязва Франс прес.

Американската авиокомпания вече разполага със значителен флот от самолети на „Еърбъс" – над 500 машини, като още около 200 са в процес на поръчка, посочват от „Делта еър лайнс".

След доставката на новите самолети авиокомпанията ще разполага с 55 самолета от модела A320neo и 79 машини A350 – най-новите самолети за дълги разстояния на европейския производител.

„Докато разширяваме международната си мрежа и подготвяме флота си за обслужване на допълнителни маршрути за дълги разстояния, тези самолети ще увеличат капацитета ни и ще укрепят нашите премиум оферти", заяви главният изпълнителен директор на американската авиокомпания Ед Бастиан.

На 13 януари авиокомпанията обяви и твърда поръчка за 30 самолета от серията 787 на американския производител „Боинг" (Boeing) – основен конкурент на модела A350 на „Еърбъс", като договорът включва и опция за закупуване на още 30 самолета в бъдеще, пише БТА.

През 2025 г. „Делта еър лайнс" отчете ръст от 44 на сто на нетната си печалба до 5 млрд. долара, както и приходи в размер на 63,4 млрд. долара, което представлява увеличение от 3 на сто спрямо 2024 г.