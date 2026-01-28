ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сицилиански град увисна над пропаст заради свлачищ...

Китайската тузарска марка NIO идва в България, отваря три станции за смяна на батерии

Георги Луканов

1128
Onvo L60 предлага и ултрабързо решение за зареждане с директна смяна на батериите за 3 минути. Снимки: Nio

Китайската компания NIO обяви при откриването на първия си шоурум в Будапеща, че планира навлизане на пазарите в България и Кипър до края на годината.

Навлизането на NIO в България е част от мащабната стратегия "A New Era of Smart EV", която цели през 2026 г. брандът да присъства във всяка държава от ЕС.

Компанията планира първоначално да изгради първите си 3 станции за автоматична смяна на батерии, което отнема само 3 минути, по протежение на магистрала „Тракия" и край София. 

Вместо традиционни дилъри, компанията залага на т.нар. NIO Houses. Това са модерни пространства, които са едновременно шоурум, кафене и място за работа на собствениците на марката. Първата такава локация в България се проучва в района на булевард "България" в София. Сервизното обслужване ще се извършва чрез партньорска мрежа от сертифицирани центрове за премиум автомобили.

Първоначално в България ще се предлагат два модела. NIO ET5 е компактен спортен седан и пряк конкурент на Tesla Model 3. Електрическият SUV NIO EL6 е позициониран в премиум сегмента и се очаква да бъде най-продаваният им модел у нас.

Очаква се цените в България да започват от около 45 000 евро за модела ET5, ако клиентът избере опцията BaaS (Battery as a Service) - при която купувате колата, но не и батерията, която се наема срещу месечна такса.

