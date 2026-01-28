Данъчни погнаха павилион за пици в Търново, парчето скочило с 1 лев от 1 януари

Наложените глоби са за повече от 20 000 евро

Данъчни в Търново влязоха днес на проверка в павилион за пици по сигнал на недоволни граждани, че парчето е скочило с 33% от 1 януари.

"През декември парчето пица е било 3 лева, а от януари цената е 4 лева. В момента екипът на НАП ще изиска необходими документи и ще сравнява цените. Търговецът има срок в рамките на 5 работни дни ще трябва да представи всички необходими документи и да се установи дали има необосновано повишение на цената и ако има нарушение се съставя акт за административно нарушение. Санкцията за първо нарушение е от 5000 до 100 000 лева, а за второ нарушение – от 10 000 до 200 000 лева", каза Боряна Джагарова от пресцентъра на НАП.

Тя уточни, че служителите на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) във Велико Търново са съставили 30 акта на търговци за необосновано повишение на цените след приемането на еврото. Нарушенията са в областите от Велико Търново до Видин. В района на ТД на НАП Велико Търново влизат офисите: Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана, Плевен.

"Издадени са 9 наказателни постановления за над 23 хиляди евро за хранителни магазини, аптеки, в сферата на услугите, паркинги. Приоритетно се обработват сигналите на гражданите", допълни Джагарова.

Над 2000 сигнала от цялата страна са постъпили от 1 януари в НАП, половината от тях са за необосновано повишение на цени в хранителни магазини, немалко са и в сферата на услугите. Актове са издадени на близо 300 търговски обекта. Заедно с плановите, проверките са около 5000. Проверява се всичко, включително автомивки, паркинги, вендинг машини.

Данъчните и Комисията за защита на потребителите правят и последващи проверки на санкционираните търговци.