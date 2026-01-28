Мальовица все по-ясно се очертава като най-достъпната зимна дестинация в България. Докато Банско, Боровец и Пампорово дъжат високи цени на храни, услуги и допълнителни такси, курортът в Рила, който е само на час път от София, залага на балансиран модел с разумни цени и фокус върху устойчивия туризъм.

През настоящия сезон социалните мрежи преливат от сигнали за цени в популярните ски зони, които туристи определят като сравними, а понякога и по-високи от тези в утвърдени алпийски курорти. На този фон Мальовица запазва значително по-ниски нива както за лифт карти, така и за настаняване и услуги.

Лифт карти на цени под 30 евро

Ценовата политика на курорта е сред основните му предимства. През делничните дни дневната лифт карта за възрастен струва 45,90 лева (23 евро), а полудневната следобед е 33,93 лева (17 евро). В почивните дни цените остават умерени - 51,89 лева (26 евро) за цял ден и 39,92 лева (20 евро) за половин ден. Нощното каране през уикенда е 23,95 лева (12 евро).

За децата картите са още по-достъпни. През седмицата дневната е 27,94 лева (14 евро), а полудневната 17,96 лева (9 евро). В събота и неделя цените се повишават до 31,93 лева (16 евро) за цял ден и 23,95 лева (12 евро) за половин ден. Нощното каране за деца е 15,97 лева (8 евро).

На фона на цени от 80 до над 100 евро за дневна карта в част от големите курорти, Мальовица остава една от малкото реално достъпни опции за българските семейства.

Алтернатива на масовия туризъм

Моделът на Мальовица се различава съществено от масовия зимен туризъм. Курортът предлага поддържани писти за начинаещи и напреднали, условия за ски туринг, фрийрайд и алпинизъм, както и възможности за зимни преходи и снегоходки. Липсата на масова застроеност и комерсиален натиск го превръща в предпочитана дестинация за хората, които търсят планината такава, каквато е.

Настаняването е основно в малки хотели, къщи за гости и хижи, като цените остават по джоба на българския турист, без агресивни надценки в пиковите периоди.

Първият курорт със 100% зелена енергия

Още една ключова стъпка отличава Мальовица от останалите зимни курорти. Комплексът става първият у нас, който преминава към 100 процента зелена енергия. Отоплението ще бъде с еко пелети, въвежда се разделно събиране на отпадъци и екологичен кодекс за работа и поведение в планината.

„Планината не се управлява по график и не се подчинява на очакванията. Нашата цел е да развиваме Мальовица устойчиво, като опазим природата и в същото време направим курорта по-достъпен", заяви мениджърът на комплекса Александра Ковачка при откриването на сезона. По думите ѝ 2025 година е година на конкретни промени, реализирани със съдействието на Български туристически съюз и с подкрепата на местната власт, като предстоят и нови инвестиции.

Достъпна зима с дългосрочна визия

Според експерти в туристическия сектор Мальовица е пример за устойчив зимен туризъм, при който балансът между цена и качество е водещ. Вместо краткосрочна печалба и агресивно ценообразуване, курортът залага на дългосрочен интерес и лоялна аудитория.

В условията на все по-скъпа зимна почивка в България, Мальовица се утвърждава като най-достъпната алтернатива сред зимните курорти с разумни цени, автентична планинска атмосфера и ясен завой към зелена енергия и устойчиво развитие.