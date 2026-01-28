Бундесбанк: Германските златни резерви, съхранявани в САЩ, са в безопасност

Президентът на Бундесбанк (германската централна банка - бел. ред.) Йоахим Нагел не вижда необходимост германските златни резерви, съхранявани в САЩ, да бъдат връщани в страната, въпреки нарастващите опасения, свързани с политиката на Вашингтон. „Не се съмнявам, че златото ни е в безопасност във Федералния резерв в Ню Йорк", заяви Нагел в интервю за германския вестник „Франкфуртер алгемайне цайтунг", цитирано от АПА.

По думите му златните резерви представляват валутни активи със специален статут на защита. Нагел посочи, че Бундесбанк редовно преразглежда концепцията си за съхранение на златото, като в резултат на подобна проверка преди около десет години е било взето решение 300 тона злато да бъдат върнати от Ню Йорк във Франкфурт.

Изявлението му е казано на фона на засилващия се дебат в Германия за сигурността на златните резерви, съхранявани в САЩ, след агресивния курс на президента на САЩ Доналд Тръмп в конфликта около Гренландия.

Неотдавна председателката на комисията по отбрана на Европейския парламент Мари-Агнес Щрак-Цимерман призова германското правителство да предприеме стъпки за връщане на златото. „В условията на нарастваща глобална несигурност и непредсказуема политика на президента Тръмп вече не е приемливо около 37 процента от германските златни резерви да се съхраняват в трезорите на Федералния резерв в Ню Йорк", заяви тя пред списание „Шпигел". По думите ѝ фактът, че Германия е законен собственик на златото, но не упражнява неограничен физически контрол върху него, представлява нарастващ риск.

Германия разполага с втория по големина златен резерв в света, като по-голям е единствено този на САЩ. В края на 2024 г. златните запаси на страната възлизаха на около 3352 тона, като стойността им тогава беше оценявана на над 270 млрд. евро. След поскъпването на златото през последните месеци настоящата им стойност се оценява на около 465 млрд. евро, пише БТА.

По данни на Бундесбанк повече от половината от германското злато - около 1710 тона - се съхранява в собствените й трезори във Франкфурт. Около 1236 тона, или близо 37 процента, се намират в клона на Управлението за федералния резерв в Ню Йорк, а останалите 405 тона се съхраняват в „Банк ъв Инглънд" (Bank of England) в Лондон.