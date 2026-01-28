Джеф Безос съкращава още 16 000 служители на Amazon

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американската компания за онллайн търговия Amazon съобщи, че ще съкрати 16 000 работни места в глобален мащаб като част от преструктуриране, обявено още през октомври. Целта на гигантът в електронната търговия е да намали персонала с общо 30 000 души.

Съкращенията целят „намаляване на управленските нива, повишаване на личната отговорност и премахване на бюрокрацията", заяви старшият вицепрезидент Бет Галети, цитиран от АФП и БГНЕС.

Медийни публикации от октомври посочиха, че общо планираните около 30 000 съкращения ще засегнат близо 10 процента от 350 000-те служители на офис позиции в Amazon, без да обхващат работещите в дистрибуцията и складовете, които съставляват по-голямата част от общо 1,5 милиона служители на компанията.

Компанията не предостави разбивка на последната вълна от съкращения, като се ограничи с уточнението, че „всеки екип ще продължи да оценява отговорността, бързината и способността за създаване на иновации за клиентите и ще прави корекции, когато е необходимо".

Amazon ще представи финансовите си резултати за цялата 2025 година на 6 февруари, когато е планирана и конферентна връзка, която ще бъде излъчвана на живо