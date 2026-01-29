Дружеството, което обяви сделка с анголския суверенен фонд Fundo Soberano de Angola миналия месец, има за цел да инвестира поне 1 млрд. долара в Африка през тази година.

Какво ще е бъдещето на световните финансови пазари през 2025 г. и как глобални фондове като Gemcorp планират да отговорят на предизвикателствата, отговор дава анализът на Bloomberg, озаглавен Sovereign Wealth Funds Join Clamor for Private Credit in EMs (бел.ред. - „Държавни инвестиционни фондове се включват в надпреварата за частен кредит в развиващите се пазари“).

Рекордната вълна от сделки с частен кредит в развиващите се пазари изглежда ще се запази и през тази година, тъй като редица институционални инвеститори и суверенни фондове търсят да диверсифицират портфейлите си, концентрирани основно в САЩ, прогнозира екипът на Bloomberg.

Фондове като Gemcorp Capital Management, основан от българина Атанас Бостанджиев планират да наберат милиарди за нови стратегии в частния кредит през 2026 г. и все по-често отчитат интерес от пенсионни фондове, застрахователи и суверенни инвеститори.

Това е логичното продължение на поредицата от подобни сделки през миналата година, осъществени от играчи като Mubadala Investment Co. от Абу Даби и саудитския Public Investment Fund, често в партньорство с глобални имена като Apollo Global Management. По данни на представители на индустрията 2025 г. лесно се очертава като най-голямата година в историята.

Секторът все още се разглежда като недостатъчно развит, като се има предвид, че развиващите се пазари са представлявали едва 4% от глобалното набиране на средства за частен кредит от 2008 г. насам, докато спонсорираните от частен капитал сделки в САЩ съставляват основната част от индустрията на стойност 1,7 трилиона долара. В същото време рисковете в САЩ нарастват — от безпощадна конкуренция и опасения за по-неблагоприятни условия, до по-слаб долар и заплахи за независимостта на Федералния резерв.

„Навсякъде наблюдаваме засилване на международния интерес и смятаме, че всички суверенни фондове от Африканския континент, както и от Близкия изток, са ключови целеви инвеститори“, казва Фелипе Берлинер, съосновател и ръководител „Структуриране“ в Gemcorp. „В развиващите се пазари можем да постигнем значителна доходност при по-добри кредитни показатели.“

За развиващите се пазари тази тенденция би трябвало да осигури по-голям достъп до глобален капитал, макар и при по-високи разходи в сравнение с публичните пазари. За инвеститорите концентрацията на залози в САЩ също беше поставена под въпрос след някои широко отразени фалити, като главният изпълнителен директор на JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймън предупреди, че има още „хлебарки“, които се крият.

Насищането в САЩ и Западна Европа означава, че повече капитал се насочва към Азия — дестинация, която от регулаторна гледна точка е подходяща за застрахователни компании и пенсионни фондове, разяснява Берлинер. Африка също привлича интерес за финансиране на инфраструктура, където има силно търсене и малко наличен капитал, допълни той.

Gemcorp, която обяви сделка с анголския суверенен фонд Fundo Soberano de Angola миналия месец, има за цел да инвестира поне 1 млрд. долара в Африка през тази година.

„За всеки долар, който инвестирате в Африка, въздействието е огромно и вероятно получавате по-голям ефект за този долар, отколкото на други пазари“, каза Аби Мустафа-Мадуакор, главен изпълнителен директор на Африканската асоциация за частен капитал и рисков капитал.

В Латинска Америка частният кредит все още е в ранен стадий на развитие. Набирането на средства до третото тримесечие на 2025 г. възлиза на едва 1,3 млрд. долара, спрямо 3,6 млрд. долара през 2024 г., според LAVCA — браншова организация за частния капитал в Латинска Америка. Въпреки това обемите в региона са по-високи в сравнение с нивата отпреди около десетилетие. А в проучване на Preqin сред ограничени партньори в Латинска Америка, публикувано през август, 58% заявяват, че виждат частния кредит като класа активи с най-добри възможности през следващите 12 месеца.

Mubadala Capital — инвестиционното подразделение на суверенния фонд на Абу Даби — вижда възможности в Латинска Америка. Компанията е осигурила около 240 млн. долара ангажименти за последния си фонд, фокусиран върху Бразилия, според регулаторно заявление от юни, след като през 2023 г. приключи фонд за 710 млн. долара, насочен към специални ситуации в страната.

Суверенният фонд на Панама също се е фокусирал върху алтернативните инвестиции като ключова част от стратегията си. В изявление от март, очертаващо последните му годишни резултати, разширяването в алтернативни инвестиции, включително частен дълг, е посочено като приоритет „за подобряване на диверсификацията и защитата от инфлация“.

Риск от стадно поведение

Разбира се, развиващите се пазари все още могат да бъдат по-рискови от развитите, с различни правни рамки. Инвеститорите могат да бъдат санкционирани, ако не извършат необходимата правна и финансова проверка.

„Има много ентусиазъм и пазарна динамика, при която всички се страхуват да не изпуснат възможността. Хората имат склонност да се втурват на пазара твърде бързо, а в развиващите се пазари това е много опасно“, каза Морис ДеФео, ръководител на корпоративния отдел в нюйоркската адвокатска кантора Herrick Feinstein LLP, който консултира компании както в САЩ, така и в развиващия се свят повече от 40 години.

Един от проблемите е, че разграничението между частния и публичния сектор в развиващите се държави понякога е размито, каза той. Често държавни служители или управляващи фамилии могат да контролират компания с известна степен на суверенна защита, което прави трудно налагането на съдебно решение срещу тях.

Начало на разговорите

Въпреки това потокът от средства не спира. Ninety One, например, планира да стартира нов фонд по-късно тази година и цели да привлече 1 млрд. долара от институционални инвеститори.

„Има нарастващо желание за добавяне на известна диверсификация в портфейлите“, каза Назмира Мула, главен търговски директор на компанията, която управлява около 215 млрд. долара. Предизвикателство за суверенните инвеститори са очакванията за доходност в диапазона на високите тийн проценти, допълни тя.

„Иронично е, че дори когато имате суверенни фондове от развиващите се пазари, предпочитанието им е било да правят частен кредит в САЩ“, каза тя. „Преди година те не проявяваха интерес да говорят за частен кредит в развиващите се пазари, докато в края на миналата година започнахме да водим тези разговори.“

Какво инвеститорите трябва да следят: