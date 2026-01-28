"СпейсЕкс" на Илон Мъск обмисля публично предлагане на борсата при оценка от 1,5 трилиона долара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Космическата компания на Илон Мъск "СпейсЕкс" (SpaceX) обмисля първично публично предлагане (ППП, IPO) в средата на юни 2026 г., като целта е да набере до 50 млрд. долара при оценка от около 1,5 трилиона долара, съобщи днес в. „Файненшъл таймс", позовавайки се на информирани източници. Ройтерс не успя да потвърди информацията от свои източници. От "СпейсЕкс" не са отговорили на запитване за коментар, допълва осведомителната агенция.

Миналия месец "СпейсЕкс" беше оценена на около 800 млрд. долара при вторична продажба на акции, което би наредило евентуалното листване сред най-големите в историята по размер на сделката.

Инвеститорският интерес към космическите компании нараства рязко, стимулиран от разрастващото се търсене на сателити за изображения, данни и комуникации от правителствата, както и от увеличаващия се търговски интерес към космически технологии, съобщава БТА.

Първичното публично предлагане на "Сауди Арамко" (Saudi Aramco) доведе до пазарна капитализация от 1,7 трилиона долара и остава единствената подобна сделка с оценка над 1 трилион долара.

Главният финансов директор на "СпейсЕкс" Брет Джонсън от декември води разговори и срещи по "Зуум" (Zoom) с настоящи частни инвеститори с цел проучване на възможността за IPO в средата на 2026 г., допълва изданието.

Макар Мъск дълго време да е заявявал предпочитание "СпейсЕкс" да остане частна компания, запознати източници посочват, че нарастващата оценка на компанията и успехът на сателитната интернет услуга "Старлинк" (Starlink) са довели до промяна в стратегията.

"СпейсЕкс" подготвя четири банки от Уолстрийт за водещи роли при пазарния си дебют, съобщи Ройтерс миналата седмица, позовавайки се на източник.

Световните финансови пазари се подготвят за година на потенциални мегалиствания в САЩ, водени от "СпейсЕкс". Компании в сферата на изкуствения интелект като "Антропик" (Anthropic) и ОупънЕйАй (OpenAI) също полагат ранни основи за евентуални първични публични предлагания.

Възстановяване на активността на американския пазар за набиране на капитал чрез акции започна през 2025 г. след три години на ограничена дейност, отчасти вследствие на продължаващите резки колебания и геополитическо напрежение.

Космическите технологии остават сектор с ограничен брой участници, но са търсени от инвеститорите заради перспективите за бързо развитие, отбелязват анализатори.