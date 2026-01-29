"Лукойл" продава чуждестранните си активи, включително тези в България, на US компанията Carlyle

Руският петролен гигант ПАО "Лукойл" съобщи за сключването на споразумение с американската инвестиционна компания Carlyle за продажбата на LUKOIL International GmbH (100% дъщерно дружество на ПАО "Лукойл", притежаващо чуждестранните активи на групата „Лукойл"), включително в България.

В обхвата на тази сделка не са включени активи в Република Казахстан, които ще останат собственост на руската група „Лукойл" и ще продължат да функционират в рамките на съответната лицензия.

Сключеното споразумение не е изключително за "Лукойл" и зависи от изпълнението на редица отлагателни условия, включително получаване на необходимите регулаторни съгласия, в това число разрешение за сделката с Carlyle от страна на Управлението за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC).

Компанията продължава преговорите и с други потенциални купувачи.

Инвестиционната компания Carlyle стана един от претендентите за активите на „Лукойл" след провала на сделката с Gunvor. Това е една от най-големите компании в света в сферата на частния капитал, която управлява активи на стойност 474 милиарда долара. Сред другите претенденти бе посочена и американската петролна компания Chevron.

В края на октомври 2025 г. САЩ наложиха санкции срещу „Лукойл", след което компанията започна да търси купувач за своите чуждестранни активи. В началото „Лукойл" се договори с нефтения търговец Gunvor, основан от шведския бизнесмен Торбьорн Торнквист и близкия до руския президент Владимир Путин Геннадий Тимченко. Сделката обаче пропадна. Министерството на финансите на САЩ заяви, че „кремълската марионетка Gunvor никога няма да получи лиценз за работа и реализиране на печалба", и нефтеният търговец оттегли предложението си за покупка на активите на „Лукойл".

На 14 ноември 2025 г. българското правителство назначи Румен Спецов за особен управител на активите на "Лукойл" в България — включително рафинерията край Бургас. Назначението бе направено чрез решение на Министерски съвет в контекста на санкциите, за да се гарантира, че рафинерията и мрежата за доставки на гориво няма да фалират и че доставките за България ще продължат. След встъпването си в длъжност, Спецов уволни част от ръководството на "Лукойл" България.