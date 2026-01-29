Кои са Carlyle, които ще купят рафинерията в Бургас

През 2025 г. САЩ наложиха санкции на "Лукойл" заради войната в Украйна

Американската компанията Carlyle ще купи чуждестранните активи на руския петролен гигант "Лукойл". В сделката се включват и българските, сред които е и рафинерията край Бургас.

Aвиационният фонд на Carlyle Group е имал 23 търговски самолета, отдадени под наем в Русия, когато страната нахлу в Украйна през февруари 2022 г. Самолетите, оценени на над 700 милиона долара, остават блокирани в Русия и на практика са конфискувани от правителството. Carlyle започва съдебни дела заради отказаните застрахователни плащания по тези самолети.

В началото на 2017 година съоснователят и съпредседател на Carlyle Дейвид Рубенщайн се среща в Мар-а-Лаго с президента на САЩ Доналд Тръмп.

През април 2025 г. Дейвид Рубенщайн казва за Тръмп: "Агресивният отговор на президента на САЩ на публичната критика е ефективен инструмент за заглушаване на бизнес лидерите, които не са съгласни с неговите икономически политики".

Carlyle Group Inc. е американска мултинационална компания с дейност в областта на частния капитал, алтернативното управление на активи и финансовите услуги. Към 2023 г. компанията е управлявала активи на стойност 426 милиарда долара.

Carlyle е специализирана в частен капитал, недвижими активи и частно кредитиране. Като една от най-големите инвестиционни фирми в света, тя се класира на първо място сред фирмите за частен капитал по набран капитал от 2010 до 2015 г., според индекса PEI 300. През юни 2024 г. тя се класира на шесто място в класацията PEI 300 на Private Equity International сред най-големите фирми за частен капитал в света.

Carlyle е основана през 1987 г. във Вашингтон, окръг Колумбия, компанията има близо 2200 служители в 28 офиса на четири континента към декември 2023 г. На 3 май 2012 г. Carlyle завърши първично публично предлагане на стойност 700 милиона щатски долара и започна търговия на фондовата борса NASDAQ.

Фирмата е основана като бутикова инвестиционна банка от петима партньори с опит във финансите и правителството: Уилям Е. Конуей-младши, Стивън Л. Норис, Дейвид Рубенщайн, Даниел А. Д'Аниело и Грег Розенбаум. Партньорите основатели кръщават фирмата на хотел "Карлайл" в Ню Йорк, който пък е кръстен на Томас Карлайл, където Норис и Рубенщайн са планирали новия инвестиционен бизнес.

В края на 80-те години на миналия век Carlyle набира капитал сделка по сделка, за да преследва инвестиции за изкупуване с ливъридж, включително неуспешна битка за поглъщане на Chi-Chi's. Фирмата набира първия си специален фонд за изкупуване със 100 милиона долара инвеститорски ангажименти през 1990 г. В ранните си години Carlyle също така консултира при сделки, включително инвестиция от 500 милиона долара в Citigroup през 1991 г. от принц Ал-Уалид бин Талал, член на саудитското кралско семейство.

Carlyle си е изградила репутация за придобиване на бизнеси, свързани с отбранителната промишленост. През 1992 г. Carlyle завърши придобиването на подразделението за електроника на General Dynamics Corporation, преименувано на GDE Systems, производител на военни електронни системи. Carlyle продаде бизнеса на Tracor през октомври 1994 г. Carlyle придобива Magnavox Electronic Systems, сегментът на Magnavox за военни комуникационни и електронни бойни системи, от Philips Electronics през 1993 г. Carlyle продава Magnavox за около 370 милиона долара на Hughes Aircraft Company през 1995 г. Carlyle инвестира и във Vought Aircraft чрез партньорство с Northrop Grumman. Най-забележителната инвестиция на Carlyle в отбранителната промишленост дойде през октомври 1997 г. с придобиването на United Defense Industries. Придобиването на United Defense за 850 милиона долара представляваше най-голямата инвестиция на Carlyle до този момент. Carlyle завърши първично публично предлагане на United Defense на Нюйоркската фондова борса през декември 2001 г., след което продаде останалата част от акциите си през април 2004 г. В по-скорошните години Carlyle инвестира по-малко в отбранителната промишленост.

Инвеститорската конференция на Carlyle през 2001 г. се проведе на 11 септември 2001 г. В седмиците след срещата беше съобщено, че Шафик бин Ладен , член на семейство Бин Ладен, е бил „почетен гост" и че те са инвеститори във фондове, управлявани от Carlyle.

По-късни доклади потвърждават, че семейство Бин Ладен е инвестирало 2 милиона долара във фонда Carlyle Partners II на стойност 1,3 милиарда долара на Carlyle през 1995 г., което прави семейството сравнително малки инвеститори във фирмата. Въпреки това, общата им инвестиция може да е била значително по-голяма, като 2-те милиона долара, отпуснати през 1995 г., са само първоначална вноска, която е нараснала с времето. Семейство Бин Ладен ликвидира активите си във фондовете на Carlyle през октомври 2001 г., веднага след атаките от 11 септември, когато свързването на фамилното им име с името на Carlyle Group става неуместно.

През първите 25 години от съществуването си Carlyle функционира като частно партньорство, контролирано от своите инвестиционни партньори. През 2001 г. Калифорнийската система за пенсиониране на държавните служители ( CalPERS ), която е инвеститор в управлявани от Carlyle фондове от 1996 г., придобива 5,5% дял в управляващото дружество на Carlyle за 175 милиона долара. Инвестицията е оценена на около 1 милиард долара до 2007 г. в разгара на бума на изкупувания през 2000-те.

През септември 2007 г. Mubadala Development Company , инвестиционен инструмент на правителството на Абу Даби, Обединените арабски емирства, купува 7,5% дял за 1,35 милиарда долара.

През февруари 2008 г. калифорнийски законодатели се насочват към Carlyle и Mubadala, предлагайки законопроект, който би забранил на CalPERS да инвестира пари „в частни инвестиционни компании, които са частично собственост на държави с лоши показатели за правата на човека". Законопроектът, имал за цел да привлече вниманието към връзката между Carlyle и Mubadala Development, по-късно е бил оттеглен.

През май 2012 г. Carlyle завършва първично публично предлагане на компанията, листвайки се под символа CG на NASDAQ. Фирмата, която по това време управлява активи на стойност около 147 милиарда долара, набира 671 милиона долара при предлагането. След първичното публично предлагане, тримата останали основатели на Carlyle, Рубенщайн, Д'Аниело и Конуей, запазват позицията си на най-големи акционери на компанията.

През юни 2017 г. Carlyle направи публично предлагането на нетъргуваната си BDC, TCG BDC, Inc., в първото първично публично предлагане на компания за бизнес развитие от 2014 г. насам.

Carlyle Group е мажоритарен акционер на Seidor от август 2024 г.

Carlyle е собственост предимно на институционални инвеститори, които държат около 63% от всички акции. 10-те най-големи акционери в началото на 2025 г. са:

Даниел А. Д'Аниело (9,10%) - почетен председател

Уилям Е. Конуей-младши (8,40%)

Дейвид Рубенщайн (8,19%)

БлекРок (8,10%)

Групата „Вангард" (6,73%)

Capital World Investors (4,91%)

Уилям Блеър Инвестмънт Мениджмънт (3,37%)

Морган Стенли (3,14%)

Стейт Стрийт Корпорейшън (2,16%)

Бостън Партнърс (1,92%)

От февруари 2023 г. главен изпълнителен директор е Харви М. Шварц.

Carlyle е била представена във филмите „Фаренхайт 9/11" на Майкъл Мур и „Светът според Буш" на Уилям Каръл.

"Лукойл" и американските санкции

В края на октомври 2025 г. САЩ наложиха санкции на "Лукойл" заради войната в Украйна. След което компанията започна да търси купувач за своите чуждестранни активи. В началото „Лукойл" се договори с нефтения търговец Gunvor, основан от шведския бизнесмен Торбьорн Торнквист и близкия до руския президент Владимир Путин Геннадий Тимченко. Сделката обаче пропадна. Министерството на финансите на САЩ заяви, че „кремълската марионетка Gunvor никога няма да получи лиценз за работа и реализиране на печалба", и нефтеният търговец оттегли предложението си за покупка на активите на „Лукойл".

България и "Лукойл"

На 14 ноември 2025 г. българското правителство назначи Румен Спецов за особен управител на активите на "Лукойл" в България — включително рафинерията край Бургас. Назначението бе направено чрез решение на Министерски съвет в контекста на санкциите, за да се гарантира, че рафинерията и мрежата за доставки на гориво няма да фалират и че доставките за България ще продължат. След встъпването си в длъжност, Спецов уволни част от ръководството на "Лукойл" България.