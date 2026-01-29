ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Tesla спира два модела, ще произвежда на тяхно място хуманоидни роботи

Георги Луканов

Роботът на Tesla, наречен Optimus. Снимка: Tesla

Tesla спира производството на два от моделите си - Model S и X. Model S остана в производство в продължение на невероятните 14 години. И двата електрически автомобила оказаха невероятно влияние върху другите производители, които копираха части от външния и интериорния дизайн на колите.

Главният изпълнителен директор и съсобственик на Tesla - Илон Мъск, обяви, че производството на Tesla Model S и Model X ще бъде прекратено, защото възнамерява да използва фабриката във Фримонт, Калифорния, за сглобяване на хуманоидния робот Optimus.

"Ако се интересувате от закупуване на Model S или X, сега е моментът да поръчате", каза Илон Мъск.

Ако се вярва на милиардера, Tesla ще продава още повече роботи, а според Мъск производството във фабриката ще се увеличи значително в сравнение с производството на автомобили.

