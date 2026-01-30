Subaru с щура идея: Вгражда съединител в електрическите коли

Японската марка Subaru има патент, който ще се опита да превърне електрическите автомобили, осигуряващи допълнително удоволствие от шофирането чрез ръчна скоростна кутия.

BMW обяви планове да симулира звука на мощен бензинов петлитров V10 двигател в предстоящия си електрически автомобил M3. Автомобили като Hyundai Ioniq 5 N вече са се опитали да решат проблема със симулирани звуци и изкуствени смени на предавките, но Subaru отива още по-далеч.

Новата система работи, като дава на автомобила трети педал и H-образен лост за превключване между предните седалки. Въпреки че ръчната трансмисия няма физическа връзка с двигателя, сензорите изпращат съобщения до компютъра на автомобила, за да направят преживяването възможно най-близко до оригинала. С други думи, смяната на предавките се симулира от въпросния производител.