Акад. Николай Денков: С лекции не се учи как да си...

Слънчеви панели в Nissan Ariya вдигат пробега с 23 км

Георги Луканов

Електрическият Nissan Ariya. Снимка: Nissan

По случай Деня на чистата енергия, Nissan представи концептуален автомобил Ariya, оборудван със слънчеви панели, разработен в сътрудничество с Lightyear, нидерландска компания, която преди няколко години се опита да пусне на пазара автомобил, захранван със слънчева енергия. Експеримент, който завърши с пълен провал.

В този засега концептуален Nissan Ariya са интегрирани 3,8 м² високоефективни фотоволтаични панели, покриващи предния капак, покрива и задната врата на Ariya.

Тези клетки директно преобразуват слънчевата светлина в електричество, което след това се подава към основната батерия чрез интелигентен контролер. Целта е да се удължи пробегът на автомобила, без да е необходим незабавен достъп до станция за зареждане.

Според Nissan, слънчевите панели на концептуалния Ariya могат да добавят до 23 км пробег на ден при оптимални слънчеви условия, което е достатъчно за повечето градски пътувания.

Тези цифри естествено варират в зависимост от количеството слънчева светлина: в Лондон те започват от 10,2 км/ден, докато в Дубай тази цифра се увеличава до 21,2 км/ден.

Дори ако това спестяване на енергия не замества пълното зареждане, то намалява честотата на традиционните сесии на зареждане с 35% до 65% в зависимост от употребата, особено за шофьори, които извършват сравнително кратки пътувания.

Електрическият Nissan Ariya. Снимка: Nissan
