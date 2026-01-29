Тръмп се опитал да премести централата на Mercedes в Америка!

През януари 2025 г. главният изпълнителен директор на Mercedes Ола Калениус се срещна с министъра на търговията на САЩ Лутник за запомняща се закуска в Ню Йорк. Първоначално разговорът започнал за автомобилните мита, но след това поел в различна посока, пише германското списание The Pioneer.

Шведският бос на германския производител е отхвърлил предложението на администрацията на Тръмп да премести централата на компанията от Щутгарт в САЩ.

Според The ​​Pioneer, администрацията на Тръмп не е оставила нищо на случайността в усилията си да убеди германският производител да приеме.

Американците са предложили на Mercedes да стане "американски", като в замяна на това са дали оферта с драстично намалени данъци, гаранция за ниска цена на енергията и по-гъвкава регулаторна рамка. На хартия всичко е било налице, за да направи сделката неустоима. Калениус дори признава, че предложените условия далеч надхвърлят това, което един финансов директор би могъл разумно да очаква.

Корените на Mercedes-Benz водят началото на съвременния автомобил през 1886 г., когато конкурентните компании Benz&Cie и Daimler Motoren Gesellschaft са помогнали за полагането на основите на съвременното автомобилостроене.

През 1926 г. двете фирми се сливат, за да сформират Daimler-Benz, компания, която по-късно се превръща в световен производител на луксозни автомобили със седалище в Щутгарт, сега известна като Mercedes-Benz Group.