Търсенето на злато бележи рекорд през 2025 г. заради политиката на Тръмп

Търсенето на злато е било по-високо от всякога през 2025 г., когато инвеститорите и централните банки се насочиха към сигурния актив, за да се предпазят от непредсказуемите политики на Доналд Тръмп. Това сочи годишният доклад на Световния съвет по златото (ССЗ - WGC), публикуван днес и цитиран от Франс прес.

Миналата година купуването на злато е достигнало рекордно високи нива – и по обем, и по стойност, като търсенето е надхвърлило 5000 тона и се равнява на 555 милиарда долара, което е увеличение с 45 на сто на годишна база, пише БТА.

"Несигурност" е ключовата дума, която обяснява тези впечатляващи резултати при златото, коментира Кришан Гопол, експерт от ССЗ - асоциацията, представляваща водещите световни компании за добив на злато.

"От геополитическа гледна точка действията на новата администрация на Тръмп очевидно са породили опасения", добави той.

Миналата година беше белязана от отчетлива промяна в американската икономическа политика - Вашингтон започна търговски войни срещу своите търговски партньори, по-специално Китай, Европейския съюз и Индия, припомня АФП.

Освен това американският президент атакува паричната политика на Управлението за федерален резерв на САЩ, пораждайки опасения от намаляване на независимостта на институцията и допринасяйки за обезценяването на долара. В резултат на това централните банки до голяма степен продължиха да увеличават златните си резерви.

Въпреки лекия спад в обема на изкупуването спрямо предходната година търсенето на злато от тези парични институции се е увеличило с 13 процента по стойност между 2024 и 2025 г.

На златото вече се падат над 20 процента от резервите на централните банки (в сравнение с под 10 процента през 2010-те години). Подобен процент не е отчитан от началото на 90-те години на миналия век, посочва ССЗ, както и увеличение, което се дължи предимно на долара.

Търсенето на злато е повлияно и от безпрецедентния скок на интереса към финансови продукти, свързани с цената му - борсово търгувани фондове (ETF).

Според Кришан Гопол факторите, движещи растежа през 2025 г., ще продължат да действат и през 2026 г. и "тази среда ще продължи да благоприятства инвестиционното търсене".

Вчера цената на благородния метал отбеляза нов рекорд над 5300 долара за тройунция.