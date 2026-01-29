Небесен обект може да се окаже подобна на Земята екзопланета

Учени наблюдаваха небесно тяло, което може би е екзопланета, подобна на Земята, която се намира на около 146 светлинни години разстояние от нас, предаде сайтът на НАСА, позовавайки се на публикация в изданието The Astrophysical Journal Letters.
Предполага се, че става дума за скалиста планета, малко по-голяма от Земята, обикаляща около звезда, подобна на Слънцето. Тя е идентифицирана от международен екип учени чрез анализ на данни от космическия телескоп K2 на NASA, съобщава БТА.
Орбиталният период на небесното тяло, разглеждано като „кандидат-планета“ в очакване на допълнително потвърждение, вероятно е подобен на земния и е около една земна година. Планетата, обозначена като HD 137010 b може да попада точно във външната част на „обитаемата зона“ на своята звезда. Това орбитално разстояние при подходяща атмосфера би могло да позволи образуването на молекулата на водата и съществуването на вода в течна форма на повърхността на планетата.
Планетите, които обикалят около звезди извън Слънчевата система, се наричат екзопланети. И това може да се окаже първата екзопланета с характеристики, подобни на тези на Земята, която от наша гледна точка пресича диска на звезда, подобна на Слънцето, и в същото време е достатъчно близо и достатъчно ярка, за да се направят необходимите последващи наблюдения, пишат от НАСА.
Количеството топлина и светлина, което предполагаемо планетата получава от своята звезда, е по-малко от една трета от това, което Земята получава от Слънцето. Въпреки че е от звезден тип, подобен на нашето Слънце, звездата HD 137010, около която обикаля планетата, е по-хладна и по-слаба. Това би могло да означава, че температурата на повърхността на планетата не е по-висока от минус 68 градуса по Целзий. За сравнение - средната температура на повърхността на Марс е около минус 65 градуса.
Изследователите трябва да наблюдават още един транзит – тоест да изчакат преминаването на обекта HD 137010 b пред диска на неговата звезда. Чак тогава ще могат да обявят, че небесният обект е планета. Дотогава той се приема само като кандидат-планета, се казва също в проучването. Ако предположенията бъдат потвърдени, това ще бъде единственият известен скалист свят в обитаемата зона на звезда, подобна на Слънцето, посочват още от НАСА.
Екипът, наблюдаващ потенциалната екзопланета, е ръководен от докторанта по астрофизика Александър Венър от Университета на Южен Куинсланд, Австралия, който в момента работи в Института по астрономия „Макс Планк“, Германия.
Bilim insanları Dünya'ya 146 ışık yılı uzaklıkta yeni bir potansiyel yaşanabilir aday gezegen keşfetti. "HD 137010 b" adlı aday gezegenin yaşanabilir bölgesinde sıvı halde su bulunma ihtimali yüzde 50. Ancak HD 137010 b'nin etrafında döndüğü yıldız, Güneş'in 3'te 1'inden az ısı… pic.twitter.com/75HH5Vu4Zm— Enis Başak (@EnisBasak) January 29, 2026