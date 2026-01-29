Пазарите в азиатско-тихоокеанския регион отчетоха скромни ръстове в днешната търговия

Пазарите в азиатско-тихоокеанския регион отчетоха скромни ръстове, Уолстрийт не намери единна посока



Скромни ръстове отчетоха фондовите пазари в азиатско-тихоокеанския регион в днешната търговия, след като последното рали, водено от технологичния сектор, отслабна. В същото време цените на златото и среброто достигнаха нови рекордни нива на фона на геополитическото напрежение, съобщава Дау Джоунс, цитиран от БТА.

Очакваните с повишено внимание финансови отчети на американските технологични гиганти „Мета Платформс" (Meta Platforms), Ай Би Ем (IBM) и „Майкрософт" (Microsoft) не дадоха еднозначна посока на пазарите. Докато Ай Би Ем и „Мета Платформс" подкрепиха оптимизма около инвестициите в изкуствен интелект с по-добри прогнози, резултатите на „Майкрософт" породиха резерви заради сигналите за нарастващи разходи, свързани с развитието на изкуствения интелект.

На този фон в Азия се засили склонността към реализиране на печалби в технологичния сектор, особено след достигането на последните върхове.

Подобно на търговията на Уолстрийт, Управлението за федерален резерв на САЩ не даде ясни сигнали за бъдещата си парична политика. Както се очакваше, централната банка запази основния лихвен процент без промяна, а нейният президент Джером Пауъл охлади очакванията за скорошно понижение на лихвите, като същевременно запази възможността за такъв ход по-късно през годината.

Междувременно цените на златото и среброто достигнаха нови исторически върхове, подкрепени от нарастващото напрежение около Иран. Цените на петрола също се повишиха заради засилените геополитически рискове. Сред факторите са възможни нови мерки на САЩ срещу Иран и продължаващите украински атаки срещу руска експортна инфраструктура, коментира анализаторът Викас Двиведи от „Макуори" (Macquarie). По думите му евентуална ескалация би могла да породи опасения за блокиране на Ормузкия проток.

В Южна Корея технологичният индекс Kospi беше силно волатилен, но в крайна сметка нарасна за трети пореден ден и затвори с повишение от около 1 на сто. Подкрепа оказаха акциите на финансовите институции и автомобилните производители. Компонентите с голяма капитализация „Самсунг Електроникс" (Samsung Electronics) и „Ес Кей Хайникс" (SK Hynix) отчетоха силни резултати и позитивни перспективи.

„Ес Кей Хайникс" постигна рекордни резултати през последното тримесечие на 2025 г., като световният бум в изкуствения интелект продължава да подхранва търсенето на памети. „Самсунг Електроникс" отчете по-добра от очакваната печалба за четвъртото тримесечие, подкрепена от ръст в сегмента на полупроводниците. Акциите на „Ес Кей Хайникс" поскъпнаха с 2,4 на сто, докато тези на „Самсунг Електроникс" поевтиняха с 0,8 на сто заради реализиране на печалби.

Книжата на „Хюндай Мотор" (Hyundai Motor) поскъпнаха със 7,2 на сто след умерени, но положително приети резултати за четвъртото тримесечие.

В Япония индексът Nikkei-225 се задържа на ниво от около 53 376 пункта, отстъпвайки от дневните си върхове. Малко по-слабата йена оказа подкрепа на борсата в Токио, като печалбите при финансовите и електронните компании компенсираха загубите при търговските и технологичните акции.

В континентален Китай индексът Shanghai Composite, който има слаба корелация със световните и регионалните бенчмаркове, се повиши с 0,2 на сто, а индексът Hang Seng в Хонконг нарасна с 0,4 на сто. Икономисти от Ейч Ес Би Си (HSBC) очакват Пекин да възприеме по-консервативен подход към целта си за растеж на БВП за 2026 г., която ще бъде обявена по време на годишните законодателни сесии през март. Местните власти вече оповестяват по-ниски или непроменени цели за растеж, отбелязват анализаторите.

В Австралия индексът S&P/ASX 200 завърши търговията с лек ръст. Пазарът на недвижими имоти в страната продължи да нараства през януари въпреки очакванията за бъдещо повишение на лихвените проценти.

По данни на главния икономист на „Рей Уайт Груп" (Ray White Group) Нерида Конисби годишният ръст на цените на къщите е достигнал 12,5 на сто, а на апартаментите – 9,1 на сто. По-високите очаквания за лихвите все още не са отразени в цените на пазара, коментира тя.

Основните американски индекси приключиха снощи сесията без единна посока, като инвеститорите преценяваха резултатите от последното заседание на УФР и сигналите от речта на Джером Пауъл. Dow Jones Industrial Average напредна с 0,02 на сто до 49 015,6 пункта, широкият измерител S&P 500 записа лек спад от 0,01 на сто до 6978,04 пункта, а технологичният Nasdaq Composite се повиши с 0,17 на сто до 23 857,4 пункта.