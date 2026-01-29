Акциите на САП отбелязаха най-голям срив от 2020 г. насам

С около 11 на сто се сринаха акциите на германския софтуерен гигант САП (SAP) в сутрешната търговия във Франкфурт, отбелязвайки най-големия си дневен спад от октомври 2020 г., след като компанията отчете по-слаб от очаквания ръст на портфейла си от договори за облачни услуги през четвъртото тримесечие, съобщи БТА, като се позова на ДПА и Си Ен Би Си.

Текущите поръчки за облачни услуги на САП са се увеличили с 16 на сто през четвъртото тримесечие до 21,1 млрд. евро (25,3 млрд. долара). Анализатори от Ю Би Ес (UBS) определиха този ръст като „разочароващ", тъй като предишните пазарни очаквания бяха за увеличение от около 26 на сто.

В отчета си компанията посочва, че „големите трансформационни сделки с високи бъдещи приходи от облачни услуги, както и клаузите за прекратяване по удобство, изисквани от закона", са оказали негативно влияние върху ръста на текущите поръчки през четвъртото тримесечие с приблизително един процентен пункт.

Главният изпълнителен директор на концерна Кристиан Клайн заяви, че портфейлът от поръчки през последното тримесечие на годината е положил „солидна основа" за ускоряване на растежа на приходите до 2027 г. В същото време компанията прогнозира, че ръстът на поръчките за облачни услуги ще се „забави леко" през 2026 г.

На този фон акциите на компанията остават под натиск и заради по-широкото отдръпване на инвеститорите от софтуерния сектор. Пазарните участници се опасяват от засилваща се конкуренция и по-трудна бизнес среда на фона на бързото навлизане на приложенията с изкуствен интелект. От рекордния си връх преди малко повече от година акциите на компанията са загубили около 40 на сто от стойността си.

Анализаторът от „Джей Пи Морган" (JPMorgan) Тоби Ог определи перспективите за свободния паричен поток през новата година като изненадващо добри, но отбеляза, че ръстът на договорите за облачни услуги и прогнозата за продажбите в този сегмент остават под пазарните очаквания. Експертът от „Джефрис" (Jefferies) Чарлз Бренан посочи и понижената удовлетвореност на част от клиентите, свързана с по-слаби оценки от страна на потребители на инсталиран софтуер.

Въпреки негативната пазарна реакция ръководството на САП потвърди средносрочните си цели за ускоряване на оборота и разширяване на рентабилността. Кристиан Клайн подчерта, че услугата с изкуствен интелект за корпоративни клиенти (SAP Business AI) вече е включена в около две трети от договорите за облачни услуги през четвъртото тримесечие и се превръща във важен двигател на растежа.

Компанията очаква продажбите на облачен софтуер и традиционни лицензи да нараснат с 12–13 на сто през 2026 г., коригирани с валутните курсове, а приходите от облачни услуги – с 23–25 на сто. САП планира и увеличение на коригираната оперативна печалба (EBIT) с 14–18 на сто, без да се отчитат валутните колебания, което отговаря на очакванията на анализаторите.

Компанията обяви и нова програма за обратно изкупуване на акции на стойност 10 млрд. евро за период от две години. Част от изкупените акции ще бъдат използвани за системата за възнаграждения на служителите, базирана на акции, а остатъкът ще бъде насочен към акционерите.

През 2025 г. приходите на концерна са нараснали с 8 на сто до 36,8 млрд. евро, като слабият долар е ограничил ръста с около три процентни пункта. Коригираната оперативна печалба се е увеличила с 28 на сто до 10,4 млрд. евро, а нетната печалба е нараснала до 7,5 млрд. евро, повече от два пъти спрямо предходната година.

През миналата година съкращенията на работни места доведоха до разходи в размер на милиарди евро. Този път САП задели 174 милиона евро за стар съдебен спор в САЩ с местната компания „Терадейта" (Teradata). Става въпрос, наред с другото, за обвинения в нарушение на антимонополното законодателство във връзка с технологията на базата данни „Хана" (Hana) на германския софтуерен специалист.

В България компанията има присъствие от 2000 г. чрез дъщерната „САП Лабс България" ООД и към края на миналата година има над 2000 служители у нас, уточнява БТА.