Владимир Малинов: „Булгартрансгаз" започва първи водороден проект у нас

Водородните проекти на оператора създават нови перспективи за развитие на българския енергиен сектор

Европейската комисия одобри за финансиране с 4.56 млн. евро без ДДС проекта на „Булгартрансгаз" ЕАД „Водородна инфраструктура в България". Той е статут на проект от общ интерес за Европейския съюз, а средствата се отпускат по Механизма за свързване на Европа. Това съобщиха от пресцентъра на „Булгартрансгаз".

„Одобреното финансиране от институциите на ЕК е още една добра новина за българския газопреносен оператор, който запазва водещата си роля за гарантиране на сигурността в региона с реализацията на Вертикалния коридор и участието си в дигиталния коридор между Азия и Европа. Разработената от Булгартрансгаз енергийната инфраструктура утвърждава ролята на Булгартрансгаз за постигане на европейските и националните цели за енергийния преход в региона", коментира изпълнителният директор на дружеството Владимир Малинов.

Проектът представлява първата фаза на развитие на българския „водороден гръбнак" и е ключова част от Югоизточния европейски водороден коридор, свързващ Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Чехия и Германия. Проектът на Булгартрансгаз предвижда изграждане на водородно трасе с дължина около 250 км между София и българо-гръцката граница при Кулата, заедно с 2 нови компресорни станции и прилежащите съоръжения.

В настоящата покана за предложения, проектът на Булгартрансгаз е единствената инвестиция в областта на водорода в Източна Европа, която е одобрена. Предвижда се да бъдат изпълнени дейности по изпълнение на предпроектно проучване; устройствено планиране; провеждане на екологични процедури; археологически проучвания; инвестиционно проектиране - фаза технически проект.

„Водородните проекти, по които работим, създават нови перспективи за развитие на българския енергиен сектор", заяви още Владимир Малинов. „Водородът и природният газ заемат водеща позиция в енергийния микс на бъдещето. Развитието от Булгартрансгаз на необходимите инфраструктури ще създаде необходимите условия за снабдяване на региона с чиста, надеждна и достъпна енергия", допълни още той.