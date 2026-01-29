НСИ: Намалява производството на енергийни продукти у нас през ноември

Производството на енергийни продукти намалява през ноември 2025 г. спрямо октомври 2025 г. , съобщи Националният статистически институт (НСИ). Най-голямо намаление е регистрирано при пропан-бутановите смеси - с 40 на сто.

При доставките на енергийни продукти най-голямо нарастване се наблюдава при пропан-бутановите смеси - със 17,6 на сто. Най-голямо намаление е регистрирано при автомобилния бензин - с 16,9 на сто, посочва БТА.

Справка в НСИ показва, че през предходния месец на миналата година на месечна база при производството на енергийни продукти е било отчетено нарастване при електрическата енергия - с 8,1 на сто. Статистиката е отчела значително нарастване на производството на твърди горива поради повишеното потребление от ТЕЦ за производство на електрическа енергия. Най-голямо намаление е било регистрирано при пропан-бутановите смеси - с 16,7 на сто. При доставките на енергийни продукти най-голямо нарастване е имало при природния газ - с 29,6 на сто. Доставките на твърди горива са нараснали значително поради повишеното производство на електрическа енергия от тях. Най-голямо намаление е било регистрирано при автомобилния бензин - с 13,4 на сто.

Производство на енергийни продукти

През ноември 2025 г. спрямо октомври 2025 г. намалява производството на: пропан-бутанови смеси - с 40 на сто до 3 хил. тона; автомобилен бензин - с 39,1 на сто до 84 хил. тона; дизелово гориво - с 35,2 на сто до 173 хил. тона; електрическа енергия - с 12,8 на сто до 2 769 ГВтч; твърди горива - с 2,2 на сто до 1 564 хил. тона. Производството на природен газ остава без изменение.

Спрямо същия месец на 2024 г. намалява производството на: пропан-бутанови смеси - с 50 на сто; дизелово гориво - с 30,8 на сто; твърди горива - с 23,4 на сто; електрическа енергия - със 7,9 на сто; автомобилен бензин - с 3,4 на сто. Производството на природен газ остава без изменение.

Доставки на енергийни продукти

През ноември 2025 г. спрямо октомври 2025 г. нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси - със 17,6 на сто до 40 хил. тона; природен газ - с 14,2 на сто до 265 млн. куб. метра; електрическа енергия - с 1,5 на сто до 2 985 ГВтч. Намаляват доставките на: автомобилен бензин - с 16,9 на сто до 49 хил. тона; дизелово гориво - с 10,9 на сто до 229 хил. тона; твърди горива - с 0,7 на сто до 1 627 хил. тона.

Спрямо същия месец на 2024 г. нарастват доставките на пропан-бутановите смеси - с 14,3 на сто. Намаляват доставките на: твърди горива - с 22,3 на сто; автомобилен бензин - с 22,2 на сто; природен газ - с 8,6 на сто; електрическа енергия - с 8,3 на сто; дизелово гориво - с 5,4 на сто