НАП е направила 160 проверки в област Габрово за повишени цени, има 3 акта



160 проверки са направили данъчните в област Габрово от началото на кампанията за въвеждане на еврото. Това съобщи пред журналисти в Севлиево Владислав Илиев, началник отдел „Оперативни дейности" в дирекция „Фискален контрол" на НАП.

„След тези 160 проверки, сме установили три акта и е съставено едно наказателно постановление за евровата равностойност на 5000 лева, като предстои издаването на още актове. Те са за необосновано повишение на цените", каза Владислав Илиев.

Журналисти присъстваха на проверка в град Севлиево на случайно избран квартален хранителен магазин. Инспекторите на НАП не работят по сигнал и проверяват цените на основни групи стоки. Ще бъдат проверени цените към настоящия момент и по времето преди въвеждане на еврото.

„Ще се проверява дали има повишение на цените, след това ще правим анализи дали повишението се дължи на обективни икономически фактори. Проверките, които извършва НАП в голямата си част са в хранителни магазини. При около 10 на сто от проверките установяваме нарушение. Освен хранителни магазини се проверява широка гама от обекти, които предоставят услуги, платени паркинги, обекти за химическо чистене, офиси за преводи и легализации, автомивки на самообслужване и други", допълни Илиев.

Във връзка с множеството сигнали в интернет за повишение на цените на автомивките на самообслужване от НАП, посочиха че при част от проверките собственици на автомивки информират, че с повишение на цените са повишили и времето на предоставената услуга.

Проверките продължават в цялата област Габрово.